Investigan a un grupo criminal dedicado a los delitos de estafa online tras una denuncia en Castellar de Santiago

En el marco de la operación “ESTRAMAYOR” la Guardia Civil ha identificado, esclarecido e investigado a los tres presuntos autores de ochenta y cinco delitos de estafa mediante la venta de entradas de conciertos, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a grupo criminal.

A finales del pasado año 2025, se interpuso una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Castellar de Santiago, donde la víctima manifestaba haber sufrido una estafa mediante la compra de entradas para un concierto que tendría lugar en la provincia de Ciudad Real, motivo por el cual se inició una investigación llevada a cabo por agentes del mismo puesto, como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El grupo criminal lograba captar la atención de sus víctimas mediante las redes sociales para localizar a personas interesadas en adquirir entradas que, en realidad no estaban disponibles o no existían, estableciendo posteriormente contacto directo para concretar la supuesta operación de compraventa.

Una vez acordado el precio, los presuntos autores solicitaban el pago mediante el método de Bizum u otros medios de transferencia electrónica, utilizando multitud de cuentas bancarias para recibir los fondos y dificultar la identificación del verdadero destinatario del dinero.

Una vez recibido el pago, los integrantes del grupo criminal dejaban de responder a las víctimas, bloqueaban los perfiles utilizados para el contacto o alegaban diferentes excusas para justificar que las entradas todavía no habían sido entregadas.

Guardia Civil investiga los delitos de estafa | OC

Los agentes investigadores en base al análisis de las denuncias y la trazabilidad del dinero estafado han logrado rastrear la huella digital y la trazabilidad económica del dinero estafado. Todo ello ha permitido detectar elementos coincidentes en las operaciones, como números de teléfono, perfiles utilizados en redes sociales, cuentas bancarias, sistemas de pago empleados para recibir el dinero.

La Guardia Civil ha detectado un total de ochenta y cinco delitos a nivel nacional en colaboración con otros cuerpos policiales como Policía nacional y Mossos D´Esquadra.

Se ha podido observar como este tipo de hecho delictivo se encuentra experimentando un auge de manera exponencial a personas que buscan entradas en conciertos y festivales en épocas veraniegas, en el que este grupo criminal se dedicaba a captar a personas que no tenían entradas al estar agotadas.

Modus operandi

Mediante el uso de internet y redes sociales, se crean perfiles y anuncios falsos, contactan rápidamente con un elevado número de víctimas potenciales es una de las modalidades de ciberdelincuencia especialmente relevante.

A través de estos perfiles aparentaban ser personas particulares que disponían de entradas para determinados conciertos a nivel nacional y así dificultar inicialmente su posterior identificación, generando una apariencia de normalidad en las operaciones de compraventa.

Una de las personas integrantes del grupo criminal es la responsable de la creación de los perfiles falsos en diferentes redes sociales, el resto de integrantes realizaban la apertura de numerosas cuentas bancarias, desde estas cuentas se envían transferencias a otras cuentas o el uso de casas de apuestas online, realizando un “mixing” para intentar eludir el posible estudio del movimiento del dinero y su localización final del mismo, para lograr la máxima cuantía económica.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Sección Civil y de Instrucción de Valdepeñas.