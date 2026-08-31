Desarticulado un punto de venta de droga en Puertollano con cuatro detenidos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro conocidos delincuentes en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) durante un operativo de Seguridad Ciudadana para el control de la delincuencia y el crimen organizado.

Los agentes, que desplegaron unidades uniformadas y de paisano en puntos estratégicos de la ciudad, detectaron un cargamento de droga a bordo de un vehículo con dos ocupantes en una céntrica calle de Puertollano, procediendo a su interceptación.

Los presuntos traficantes iniciaron una peligrosa huida al detectar la presencia policial, en ese momento intentaron deshacerse de la droga arrojándola a un tejado. En la persecución arremetieron con su vehículo a uno de los agentes que en ese momento intentaba darles el alto, el cual resultó herido.

Los dos fugados sufrieron un accidente al chocar contra una casa y un vehículo policial, continuando su huida a pie mientras eran perseguidos a la carrera por varios policías nacionales.

Uno de los delincuentes trató de refugiarse en una vivienda particular para intentar despistar a los agentes si bien, no consiguió su objetivo, y finalmente se logró la detención de ambos.

Los agentes localizaron un paquete con 1.147 gramos de cocaína de gran pureza que los criminales arrojaron a un tejado en su huida y que en el mercado habría alcanzado un importe final de 322.000 euros. Además portaban más de 1.500 euros en efectivo.

A estos dos detenidos se les imputa la comisión de delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado agente de la autoridad, allanamiento de morada y daños.

Cocaína intervenida por la Policía Nacional | OC

Un segundo operativo permitió detener a otros dos miembros de la organización

La información recabada por los agentes durante los operativos de seguridad ciudadana, derivaron al día siguiente, en la entrada y registro al de un piso de Puertollano, en el que presuntamente se elaboraba y distribuía cocaína.

Dos personas, un varón y una mujer, fueron detenidos y los agentes intervinieron dosis de cocaína ya dispuestas para su venta, junto con 2.760 euros en efectivo, cartuchos de escopeta, armas blancas, teléfonos móviles y joyas de procedencia desconocida, con las que se habrían abonado la compra de droga.

En la entrada al juzgado de Puertollano, donde la Policía Nacional había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión del traslado de los detenidos en dichas operaciones, resultó herido otro agente por la agresión a manos de varios familiares y amigos de los detenidos que intentaban impedir la puesta a disposición de los mismos.