Detienen a dos personas por dos robos con fuerza tras ser sorprendidas in fraganti en Campo de Criptana

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por dos robos con fuerza tras ser sorprendidas in fraganti en la localidad de Campo de Criptana.

Hace escasos días del mes de agosto, la Guardia Civil de Ciudad Real recibió un aviso en el que se informaba de un posible robo en un establecimiento de hostelería de la localidad de Campo de Criptana, y que los autores aún podrían encontrarse en su interior, según ah informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar junto con la Policía Local de Campo de Criptana, y una vez allí comprobaron que el cristal de la puerta de acceso había sido fracturado, existiendo una abertura suficiente para permitir el paso de una persona.

Los guardias accedieron al interior del establecimiento, localizando a dos personas ocultas agazapadas tras la barra del bar con bolsas llenas de productos de este local, varios teléfonos móviles, un destornillador de grandes dimensiones y algo de dinero. Uno de ellos se cubría sus manos con calcetines en su intento por no dejar impresiones dactilares.

Inmediatamente ambos sujetos fueron detenidos y desplazados al acuartelamiento de la localidad, donde con posterioridad se tuvo conocimiento de que durante esa misma noche había tenido lugar otro robo con fuerza en el interior de un domicilio en el que se encontraban sus moradores, por lo que se pudo concluir sin ningún género de dudas que los dos detenidos habían participado en este segundo robo.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que decretó el ingreso en prisión de ambos.