VÍDEO: Rosa Melchor anuncia que no optará a la reelección a la Alcaldía de Alcázar de San Juan

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, la socialista Rosa Melchor, ha anunciado que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027.

Lo ha avanzado Melchor en el acto de inauguración de la Feria y Fiestas de la localidad alcazareña. "En la vida hay que saber cuándo llega el momento de cerrar una etapa", ha dicho la regidora, que va a estar al frente del ayuntamiento durante doce años, desde 2015, en total tres legislaturas.

En el acto, Melchor ha manifestado que "en la política y en las instituciones necesitan de vez en cuando cambios, de nuevas personas, de nuevas ideas y de nuevas energías, estoy convencida que los cargos públicos somos temporales."

La alcaldesa alcazareña también ha querido subrayar que "hasta el último día seguiré trabajando exactamente igual que el primero" y recuerda que "queda todavía mucho por hacer, tengo muchas cosas a medias, proyectos que terminar y compromisos que cumplir y que cumpliré".

"Mi responsabilidad", ha señalado Rosa Melchor, "continúa intacta y así será hasta el último minuto en que tenga el honor de ser vuestra alcaldesa".

En este acto público de inauguración y pregón de las fiestas de Alcázar ha estado el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, quien ha reconocido su trabajo al frente de Alcázar de San Juan. "Ha sido una gran alcaldesa, desde luego para una gran ciudad como es Alcázar de San Juan y su aportación y su contribución, durante estos 12 años prácticamente, han transformado por completo la ciudad".

Caballero ha señalado que "se hizo alcaldesa en un momento en el que la ciudad venía de un enorme parón, de un enorme retraso, y ha conseguido dinamizarla, generar empleo, mejorar el bienestar de sus vecinos, y que sientan todos, incluso los que no le han votado, orgullosos de ser alcazareños y alcazareñas y todo eso se lo reconocemos y, sin duda, lo consideramos como una aportación importantísima a Alcázar de San Juan y al conjunto de Castilla-La Mancha".

Caballero ha señalado que la región y su ciudad "seguirán contando con una persona tan valiosa y significativa para la vida social, cultural, política, económica, en definitiva, para el desarrollo de nuestra tierra".