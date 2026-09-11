Ciudad Real abre sus puertas a la caza, pesca y turismo

Ciudad Real se convierte desde hoy en el centro nacional de la caza. Este viernes ha abierto sus puertas una nueva edición de FERCATUR, la Feria de la Caza, la Pesca y el Turismo, que se va a celebrar hasta el domingo en el complejo ferial IFEDI.

FERCATUR cuenta con numerosas actividades dirigidas a todos los públicos. el presidente de FECIR, Carlos Marín, ha aprovechado la inauguración para reivindicar la aportación de la caza al medio rural y a la conservación del territorio. Ha recordado la implicación de los cazadores durante los incendios forestales de este verano y ha defendido el papel de quienes viven, conocen y cuidan diariamente el campo.

Marín ha insistido, asimismo, en la importancia de ferias como FERCATUR para defender las oportunidades de futuro de los pueblos y generar actividad en las zonas rurales.

La feria de la caza cuenta con un importante apoyo económico de la Diputación de Ciudad Real. Su presidente, Miguel Ángel Valverde, recuerda que la institución provincial ha reforzado su apoyo a FERCATUR con una inversión de casi 300.000 euros.

Ha reivindicado la caza como motor económico, ambiental y social de la provincia y avanza que el proyecto de MUCANA, el Museo de la Caza y la Naturaleza de Ciudad Real, ya está finalizado y pronto se va a presentar.

La previsión es que las obras puedan comenzar a lo largo de 2027, una vez que se produzca el traslado del servicio de emergencias del Consorcio del SCIS que ocupa actualmente las instalaciones.

Inauguración y corte de cinta de FERCATUR | OC

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez, ha subrayado la importancia que tiene la caza en nuestra región, generando más de 900 millones a la economía de la región.

También ha destacado que se ha logrado un alto índice de cumplimiento en lo que se refiere al Pacto Regional por la Caza, hasta el 80%, y avanza que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado un aumento del 23% de la demanda para cazar en los cotos sociales de la región.

Marín y Valverde con perros | OC

En el acto inaugural ha intervenido también el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien ha destacado el crecimiento que ha experimentado FERCATUR en los últimos años y el papel desempeñado por FECIR y por la Diputación para consolidar la feria.

Cañizares ha reivindicado a Ciudad Real como “ciudad de la caza” y ha asegurado que iniciativas como FERCATUR y el futuro Museo de la Caza contribuyen a reforzar su posición como referencia nacional de un sector estrechamente vinculado a la identidad provincial.