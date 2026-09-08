El hombre que murió atropellado en la A-43 en Manzanares sufría alzheimer

El hombre de 78 años que murió atropellado por un turismo el lunes por la noche en Manzanares sufría alzheimer y estaba siendo buscado por la Guardia Civil y la Policía Local.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha explicado en Onda Cero que se puso en marcha un operativo para localizar a esta persona, vecino de Manzanares, que finalmente perdió la vida tras sufrir un atropello a eso de las 22:30 horas en el kilómetro 51 de la autovía A-43, sentido Valencia-

La última vez que lo vio la familia fue pasadas las 20:00 horas. Precisamente el subdelegado ha querido enviar un mensaje de cariño a la familia “porque tiene que estar pasándolo muy mal”.

David Broceño recuerda que hace poco, a finales de agosto, también se encontró sin vida el cuerpo de un hombre de 72 años que había desaparecido en Torre de Juan Abad y que sufría deterioro cognitivo.

Obras de mejora en la A-43

Por otro lado, y en relación a la autovía A-43, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que ya se ha sacado la licitación de la obra para el arreglo del firme del tramo entre Ciudad Real y Torralba de Calatrava por más de seis millones de euros.

El objetivo es llegar también hasta Daimiel, por lo que el Ministerio de Transportes está redactando el proyecto entre Torralba y esta localidad.