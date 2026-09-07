Valverde intentaría volver a pactar con Vox en la Diputación de Ciudad Real "si la necesidad fuera esa" en 2027

El presidente provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde, se ha referido a las elecciones que tendrán lugar el próximo año.

Comicios generales, regionales y municipales en las que Miguel Ángel Valverde asegura que hay una tendencia a favor del PP y en contra del Partido Socialista. Una corriente que apunta a consolidar los gobiernos populares en municipios de la provincia e incluso conseguir más ayuntamientos para el PP.

Valverde reconoce que está dispuesto a repetir como presidente de la Diputación en caso de que los populares ganen en esta administración. Y si es necesario volver a pactar con Vox, lo haría porque considera que, aunque en esta legislatura se ha hecho un buen trabajo en la institución provincial, aún quedan cosas por hacer y el actual equipo de Gobierno necesitaría otros cuatro años más.

Alcázar y Valdepeñas

En relación al anuncio que hizo la semana pasada la socialista Rosa Melchor de no presentarse a la reelección como alcaldesa de Alcázar de San Juan, Valverde subraya que no le sorprende la noticia porque ya sabían que el PSOE tenía algún conflicto interno en esta localidad, unido al desgaste de la imagen del propio partido en Alcazar.

Precisamente, en Alcázar de San Juan y Valdepeñas el PP está trabajando para designar a los cabezas de lista en estos dos municipios. La decisión no está tomada y Valverde asegura que ni se descarta ni se confirma que sean los mismos que se presentaron como candidatos a las alcaldías en las anteriores elecciones.

Recuerda que en el 80% de los municipios de Ciudad Real el PP ya tiene elegidos a los candidatos para los comicios de 2027.