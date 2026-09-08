Ayuda a domicilio saldrá a la calle en Ciudad Real para reivindicar un convenio y salario justos

El sector de la atención sociosanitaria a domicilio de Ciudad Real sigue sin convenio. Ante el nulo avance de la negociación, CCOO ha decidido dar un paso adelante y convocar protestas para obligar a la patronal a pactar condiciones dignas para más de 2.500 personas trabajadoras.

“Hoy queremos hablar de negociación colectiva pero con las gafas de género porque estamos hablando de un sector que está profundamente feminizado y sufre desigualdad” ha dicho la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, quien ha recordado que en la región las mujeres llevan 13 años de retraso salarial respecto a los hombres.

“El problema es que los trabajos que realizan mayoritariamente mujeres están históricamente peor valorados y peor pagados”. Y es que cuidados, limpieza o comercio concentran salarios más bajos y mayor parcialidad involuntaria. Serrano ha recordado que en Ciudad Real hay 6 convenios pendientes de firmar este año “y no es casualidad que entre ellos estén aquellos donde las mujeres son mayoría”.

El de la atención sociosanitaria a domicilio afecta a 2.500 mujeres y lleva caducado desde 2022. Por eso cada año sin convenio es de pérdida de poder adquisitivo. “No vamos a aceptar una negociación a la baja recortando derechos o a aceptar dobles tablas salariales que conviertan a las trabajadoras en de primera y de segunda” ha advertido Serrano dirigiéndose a la patronal para exigir respeto y condiciones dignas.

Desde CCOO del Hábitat, su responsable en Ciudad Real, Antonio Sánchez, ha anunciado que la movilización prevista para el próximo 19 de septiembre a las 17.30 en la Plaza Mayor pretende “desbloquear una situación a todas luces insostenible”.

Sánchez ha afeado a FECIR que no se trate al sector como esencial como ya demostró durante el Covid. Las mujeres que lo conforman se ven perjudicadas por jornadas parciales, que pueden ser de 15 o 20 horas semanales, y la obligación de realizar desplazamientos entre domicilios. Dichos desplazamientos no se computan en la mayoría de las ocasiones en términos de jornada y son las propias trabajadoras las que tienen que asumir los costes, poniendo su vehículo y gasolina.

“Las empresas que tanto presumen de dedicarse a lo social lo que deberían demostrar es que cuidan a las personas trabajadoras igual que estas personas trabajadoras cuidan de nuestros mayores y descendientes” ha indicado. Sánchez ha explicado la complejidad que supone la negociación en estos sectores feminizados por lo que “no hay que desvincular la situación laboral de estas trabajadoras de la lucha por la igualdad”.

La otra parte responsable, ha dicho, es la administración ya que surgen problemas a la hora de negociar mejoras salariales cuando licita a precios muy bajos. Si a esto le sumamos que las empresas, cuando presentan ofertas, lo hacen con bajas temerarias, el resultado final es la precarización de las condiciones laborales.

Por último, ha animado a apoyar a estar trabajadoras en la concentración convocada para reivindicar un convenio y salario justos recordando que en este y otros sectores se ha logrado llegar a acuerdos después de una huelga.