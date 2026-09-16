Nueva agresión con amenazas e intimidación por parte de un paciente en el centro de salud Tomelloso II

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia un nuevo episodio violento en el centro de salud Tomelloso II y reclama al Sescam la adopción urgente de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

En el día de ayer, un paciente se personó en el centro de salud solicitando que fuese atendido por un facultativo para que le fuesen expedidas unas recetas para un familiar, según informa CSIF en un comunicado de prensa.

Debido a que este sujeto es objeto de la aplicación del Plan Perseo del Sescam (Plan de para prevenir, proteger y combatir la violencia física o verbal en los centros sanitarios) por haber cometido actos violentos con anterioridad, se le comunicó que se cursaría un aviso a domicilio para valorar el estado de salud del paciente titular.

En ese momento, el sujeto mostró una actitud desafiante y se dirigió hacia la salida del centro amenazando explícitamente al vigilante de seguridad. Ya en la entrada del centro se desencadenó una situación de alta tensión, llegando el sujeto a forcejear con su bicicleta contra el vigilante de seguridad, aumentando la espiral de crispación, motivo por el cual se solicitó la presencia urgente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CSIF advierte que los profesionales del centro de salud están expuestos a reiterados episodios de amenazas, intimidaciones y situaciones de violencia. No en vano, la Central Sindical recuerda que en julio y agosto del pasado año se encadenaron sucesivos episodios de violencia. El 20 de noviembre de 2025 se registró un nuevo altercado con amenazas y el 1 de diciembre de 2025 un paciente especialmente conflictivo agredió a una administrativa.

Más allá de las coacciones constantes, en el presente año, el 22 de julio otra facultativa sufrió graves amenazas e intimidación al denegar una baja médica, y el 27 de agosto se activó el botón del pánico ante el mismo paciente que realizó ayer la agresión.

Pese a que los profesionales habían trasladado formalmente a la Gerencia la situación de riesgo los días 27 de agosto y 2 de septiembre respecto al paciente que ayer volvió a protagonizar este episodio violento, a fecha de hoy todavía no se ha recibido una respuesta oficial ni información sobre las medidas adoptadas.

Alberto Rosales, delegado de CSIF Sanidad Ciudad Real, advierte que “el Sescam no puede mirar hacia otro lado, hemos solicitado formalmente en varias ocasiones a la Gerencia de Tomelloso que aclare las actuaciones realizadas, pero seguimos obteniendo silencio. Reclamamos la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud del Área de Tomelloso para adoptar medidas ante pacientes que tienen atemorizados a los trabajadores de este centro de salud”.