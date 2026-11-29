España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de la provincia de Alicante/Alacant para estas generales es de 1.359.279 electores, 55.704 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Alicante/Alacant:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Alicante/Alacant elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Alicante/Alacant en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Alicante/Alacant, con el 36,7 % de los votos válidos y 5 de los 12 diputados.

Por detrás, a 4,7 puntos, quedó el PSOE, con el 32,0 % y 287.737 votos. Le siguieron Vox (16,3 %) y Compromís-Sumar (12,9 %). Los 12 escaños se repartieron así: el PP, 5; el PSOE, 4; Vox, 2, y Compromís-Sumar, 1. El último se lo llevó el PP; a Compromís-Sumar le habrían bastado 16.331 votos más para quedárselo.

Votó el 69,6 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 90 de los 141 municipios, y el PSOE, en 47.

El Senado en la provincia de Alicante/Alacant

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Eva Ortiz Vilella (PP), con 338.386 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Alicante/Alacant

En 2023, la provincia eligió 12 diputados; en 1977 eran 9. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Alicante/Alacant desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: