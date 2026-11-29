Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Elda para estas generales es de 42.938 electores, 1.117 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Elda:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Elda vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Elda en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Elda, con el 37,4 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 34,1 % (9.917 votos), a 3,3 puntos. Después vinieron Vox (15,1 %) y Compromís-Sumar (11,2 %).

Votó el 71,4 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (71,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Elda

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Elda: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Elda?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Rubén Alfaro Bernabé, de esa misma candidatura. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: