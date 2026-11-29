España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Dénia para estas generales es de 31.010 electores, 2.041 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Dénia a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Dénia vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Dénia

El PSOE quedó primero en Dénia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,1 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 32,8 % (6.388 votos), 3,3 puntos por debajo. Le siguieron Compromís-Sumar (16,2 %) y Vox (12,4 %).

La participación llegó al 70,0 %, 1,7 puntos menos que la provincial (71,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Dénia

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Dénia cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Dénia: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Dénia

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 9 de los 21 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Rafa Carrió, de Compromís. En la Comunitat Valenciana, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: