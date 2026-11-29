Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Almoradí para estas generales es de 14.227 electores, 470 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Almoradí, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Almoradí vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Almoradí?

El PP quedó primero en Almoradí en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,8 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 27,7 % y 2.625 votos, 13,1 puntos menos. Después vinieron Vox (19,9 %) y Compromís-Sumar (9,9 %).

Votó el 73,3 % del censo, 1,6 puntos más que en el conjunto de la provincia (71,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Almoradí

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Almoradí: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Almoradí

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 12 de los 21 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa María Gómez García, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: