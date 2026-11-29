Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Elx/Elche estaban llamados a votar 180.704 electores, 4.482 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Elx/Elche a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Elx/Elche vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Elx/Elche en las generales de 2023

En Elx/Elche, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 4,7 puntos, quedó el PSOE, con el 33,0 % y 41.506 votos. Le siguieron Vox (16,6 %) y Compromís-Sumar (10,7 %).

Votó el 73,9 % del censo, 2,2 puntos más que en el conjunto de la provincia (71,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Elx/Elche

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Elx/Elche desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Elx/Elche

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 27 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Pablo Ruz Villanueva, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: