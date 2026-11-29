Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Alacant/Alicante para estas generales es de 261.484 electores, 16.676 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Alacant/Alicante a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Alacant/Alicante vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Alacant/Alicante

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Alacant/Alicante, con el 38,0 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,1 % (51.833 votos), 6,9 puntos por debajo. Después vinieron Vox (16,0 %) y Compromís-Sumar (12,6 %).

La participación llegó al 69,8 %, 1,9 puntos menos que la provincial (71,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Alacant/Alicante

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Alacant/Alicante desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Alacant/Alicante

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 14 de los 29 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Luis Barcala Sierra, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: