Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig para estas generales es de 46.833 electores, 787 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig?

En Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 33,5 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 31,7 % (9.876 votos). La diferencia entre los dos fue de 554 votos. Después vinieron Vox (17,9 %) y Compromís-Sumar (14,4 %).

La participación llegó al 69,6 %, 2,1 puntos menos que la provincial (71,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 9 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Pachi Pascual, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: