Coronavirus España: Moción de censura, confinamiento de Madrid hoy, toque de queda y última hora de la Covid-19

Abascal: "No son un Gobierno, sino un frente popular junto a populistas, separatistas y terroristas"

"No ha pasado un año del mayor fraude a la democracia que se basó en la promesa de no pactar ni con Podemos ni con separatistas ni con terroristas. No es nuevo el engaño de un Gobierno a sus electores, pero nunca se habían traicionado las promesas a los electores de manera tan rápida".