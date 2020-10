El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han anunciado que las capitales de provincia (Zaragoza, Huesca y Teruel) pasarán a confinamiento perimetral debido al aumento de casos que se han registrado en los últimos días. A falta de depurar resultados, hoy se anunciarán más de 900 casos positivos con más de 5.000 pruebas diagnósticas realizadas.

Ayer se anunció una incidencia de 586 casos positivos por cada 100.000 habitantes y un porcentaje de positividad de entre el 18y el 20%, lo que también ha obligado que se decrete el Nivel 3 de alerta en toda la comunidad.

Este nivel de alerta implica que, a partir del lunes 16 de octubre, sólo se van a permitir reuniones de 6 personas, aforos al 25%, consumir solo en terrazas no en el interior de los locales. Los locales de hostelería deberán cerrar a las 22:00. En velatorios y celebraciones sólo podrán juntarse hasta 15 personas si es un espacio abierto y 10 si es cerrado. Se cierran centros deportivos y de juventud y no se podrán celebrar actividades ni competiciones de deporte no federado. El transporte se mantiene al 75% y se recomienda el teletrabajo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido corresponsabilidad por parte de los ciudadanos ya que las medidas adoptadas vienen motivadas por el aumento de contagios que se han registrado en la comunidad. El “confinamiento de las capitales se realiza porque es donde mayor flujo de movilidad se da para realizar compras o disfrutar de zonas de ocio, tienen más atracción de población”.

