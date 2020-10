Elena Gijón: "Desde que la nueva política llegó a nuestras vidas se censura al gobierno de turno una vez al año"

Santiago Abascal ha defendido su moción de censura en el Congreso de los Diputados. Es la tercera moción en tres años, una de PSOE, otra de Podemos y otra de Vox.

Desde que la nueva política llegó a nuestras vidas se censura al gobierno de turno una vez al año. En los 42 años de democracia anteriores, los que siguieron a la transición de la que tanto reniegan algunos, sólo hubo dos. No se trata de que el gobierno de Pedro Sánchez no merezca censura. Se trata de comparar con un tiempo en el que la política de este país no era adolescente, las herramientas parlamentarias se usaban cuando tocaba y no en mitad de un crisis nacional sanitaria y cuanto el Parlamento era el escenario de debates de altura.

