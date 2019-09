Felipe VI decide no convocar inmediatamente una nueva ronda de contactos para darle tiempo a los partidos a que negocien una investidura. Tras el bochornoso y lamentable espectáculo protagonizado por PSOE y Podemos en las últimas horas, es más que probable que ambas formaciones salgan tocadas de esta negociación fraticida en caso de nuevas elecciones. Por eso, es probable que ambos invoquen al interés de España y digan que no nos podemos permitir ir otra vez a las urnas. Es verdad. Pero sobre todo, no se lo pueden permitir ellos.