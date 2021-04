Debate electoral de Madrid hoy: Ayuso, Pablo Iglesias, Gabilondo, Mónica García y Monasterio y última hora de las Elecciones Madrid, en directo

Bloque 1: Madrid en pandemia

Rocío Monasterio: "Me resulta llamativo que Gabilondo digan que están pendiente del virus cuando el 24 de enero pedí controles en Barajas y me llamaron xenófoba. Y Ciudadanos no decía nada como siempre, no voy a hablar más de ellos porque sus votantes tienen claro que no pueden confiar en ellos. Fue una pena que Ayuso no nos escuchara aquel 24 de enero. A principio de marzo pedimos cerrar los colegios".