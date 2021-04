Rafa Latorre: "Ayuso ganó porque no perdió y Gabilondo perdió porque no ganó"

Rafa Latorre analiza en Más de uno el debate electoral de las elecciones madrileñas en Telemadrid y el impacto que puede tener su repercusión en las votaciones del próximo 4 de mayo. Asegura Latorre que él es de la teoría de que los debates electorales mueven pocos votos y, "si son a seis, ninguno, porque un debate a seis no es en realidad un debate, sino como diría Rajoy, un lío formidable". Añade, además, que hay algo mucho más clarificador y más difícil también para un candidato: una entrevista, porque a un entrevistador "no le puedes contestar ‘y tú más’ o medirle los muertos en función de sus competencias".

Insiste Latorre en que lo que ocurrió en el debate es que "Ayuso ganó porque no perdió y Gabilondo perdió porque no ganó". Además, reitera que las encuestas le dan al PP una ventaja descomunal, casi gallega en Madrid y que, en estas circunstancias, lo define muy bien Lucía Méndez cuando dice que Ayuso no tenía nada que ganar y el resto no tenía nada que perder y ella salió indemne, de manera que la campaña se le pone muy a favor. Sin embargo, considera que Gabilondo estuvo perdido, errático y que culminó la cita con un nuevo bandazo: ‘Pablo, tenemos 12 días para ganar a las elecciones’. "No sé si será sencillo no subir los impuestos con Iglesias empotrado en la Puerta del Sol. Mónica García fue mucho más efizaz que ambos. Supongo que si alguien tenía dudas puede haberse decantado, aquí igual si se movía algún voto, pero eso no decide elecciones", comenta. Recuerda que en los márgenes hubo otra contienda, en la que Bal trató de demostrar que Ciudadanos es un socio mucho más deseable que "el populismo antiinmigración de Vox", aunque considera que tiene difícil esta misión de casco azul que se ha encomendado. Concluye diciendo que "la cuestión que plantea este debate no es a quién habrá convencido, sino más bien a quién aquí habrá disuadido".