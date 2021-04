Este es el programa electoral completo del PSOE y Ángel Gabilondo para las Elecciones Madrid

El PSOE afronta las elecciones madrileñas del 4 de mayo buscando una coalición de Gobierno y con una hoja de ruta que incluye 350 medidas concretas pensadas para dos años de legislatura, ya que estas son unas elecciones anticipadas.

El partido socialista repite candidato, Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones de mayo de 2019, que no pudo gobernar por la alianza de PP, CS y Vox.

Su campaña electoral de cara a los comicios se sustenta en las siguientes claves:

Perfil serio que contrasta con Ayuso

El PSOE quiere ganar los comicios en Madrid y para ello apuesta por el perfil serio de Ángel Gabilondo, que contrasta con Ayuso. El candidato socialista ha declarado que huye de extremismos y muestra un perfil conciliador. Gabilondo ha aprovechado esa "seriedad" que se le atribuye para su eslogan electoral: "gobernar en serio".

No cree que Sánchez le eclipse

La actitud de confrontación directa entre la candidata del PP y el presidente del Gobierno en esta particular campaña, ha provocado que Gabilondo salga al paso de las declaraciones que afirman, como la de Ayuso, de que Sánchez le eclipsa.

Para el candidato socialista el apoyo de Sánchez a su candidatura no cree que le quite espacio ni le eclipse y ha pedido a Ayuso que no confronte con él ni con Sánchez sino "con los programas".

Acabar con el "gobierno de Colón"

El candidato socialista quiere lograr un cambio en la comunidad y desde que comenzó la campaña electoral Ángel Gabilondo pide el voto con el lema 'vota, hazlo por Madrid' para acabar con el "gobierno de colón" para recuperar un Madrid "conciliador, progresista, joven, verde y digital".

Programa electoral del PSOE para las Elecciones Madrid 2021

Bajo el lema 'Gobernar en serio', el programa electoral del PSOE se centra en varios puntos:

Acelerar la vacunación masiva contra la covid-19

El PSOE madrileño tiene como prioridad la vacunación contra la covid-19 y espera poder acelerar el proceso de la vacunación masiva con la apertura, hasta completar la vacunación, de los centros de salud durante fines de semana y festivos.

Además, el PSOE promete hacer "más de 200.000 pruebas semanales de acuerdo a la capacidad de la que dispone la Comunidad de Madrid" y contratar el número de rastreadores recomendado por los expertos (alrededor de 2.000) para la detección, seguimiento y control de contactos, con condiciones de estabilidad, y establecer formas de organización que les permitan integrarse eficazmente en el sistema sanitario.

Recuperación económica

Respecto a la recuperación económica en la comunidad, el programa del candidato Gabilondo, que si consigue gobernar contará con la ministra de Industria, Reyes Maroto, como vicepresidenta económica, incluye que "en los 100 primeros días de su mandato, el Consejo de Gobierno aprobará un proyecto de presupuestos regionales que canalice los fondos europeos y dé respuesta a los principales problemas de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid".

Protección social

En cuanto al escudo social, el programa del PSOE recoge la promesa de proporcionar a las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital un complemento autonómico de 150 euros al mes.

En este apartado, los socialistas madrileños defienden que "una sociedad verdaderamente progresista no deja a nadie atrás, y especialmente durante una emergencia social y sanitaria como la de la pandemia de la COVID-19".

Además, se compromete a revisar la Ley de Renta Mínima de Inserción para coordinar las prestaciones con el Ingreso Mínimo Vital. Con el objetivo principal de luchar contra la pobreza infantil se aplicará un suplemento de 200 euros al mes a aquellas familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción que cuenten con menores a su cargo.

Consulta aquí el programa electoral completo del PSOE y Ángel Gabilondo para las Elecciones Madrid