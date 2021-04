Gabilondo, a Ayuso: "Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. No puedes vivir sin mencionarle"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de tener solo "una palabra en la boca", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no puede vivir sin mencionarle".

"La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus?, Sánchez; ¿Toni Cantó?, Sánchez; ¿Que no puede resolver algo particular?, Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha arremetido Gabilondo en su primer acto de campaña en la sede del partido, en Ferraz, acompañado del presidente del Gobierno.

"Diálogo" frente al "Gobierno de Colón"

El candidato socialista ha lamentado que Ayuso no parezca tener "más proyecto que la confrontación". Ante esto, ha defendido que él pone el foco en las palabras "Madrid", "gracias" y "diálogo", frente al "Gobierno de Colón" que quiere hacer de Madrid "el negacionismo, el pin parental, la demagogia y la desigualdad".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no funciona. Es fallido y solo parece tener un único punto en su programa: arremeter contra el Gobierno de España. Nosotros queremos sumar, no restar. Queremos potenciar, no dividir", ha zanjado el líder del PSOE.