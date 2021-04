Ángel Gabilondo: "Estoy dispuesto a pactar con Ayuso"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, asegura en Más de uno que pactará con el Partido Popular si es necesario, porque siempre que ha sido posible ha buscado acuerdos con todos los grupos políticos e insiste en que no le asusta pactar con quienes no piensan igual él.

Gabilondo quiere "huir de extremismos"

Sin embargo, Gabilondo matiza que a la hora de gobernar quiere huir de extremismos políticos, como Iglesias y Ayuso plantean con su "comunismo contra fascismo", y considera que el Partido Popular de Madrid se ha escorado a una alianza con la extrema derecha. "Lo que quiere la población es que resolvamos problemas y no que nos centremos en debates absurdos de siglos pasados", explica.

"Como candidato digo que no tocaré la fiscalidad ni subiré los impuestos"

Respecto a la nueva reforma fiscal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Gabilondo niega que la ministra haya desmontado su discurso de no subir impuestos en la Comunidad de Madrid y mantiene que, si es embestido presidente de la Comunidad, no se tocarán los impuestos ni la fiscalidad. "Entiendo que en este momento no se pueden pedir más esfuerzos a la población", y añade que esta decisión "está respaldada por el PSOE y por el secretario general" porque no hay que entrar en estos debates. "Quiero centrarme en los problemas de la ciudadanía y lo que hay que hacer ahora es luchar contra la pandemia y vacunar, ayudar a la recuperación económica y avanzar en la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás", reitera.

La vacunación como "puerta de esperanza" ante el repunte de casos en Madrid

Sobre la incidencia de la pandemia en Madrid, el socialista afirma que la vacunación es la "puerta a la esperanza" frente al repunte de casos y que, aunque los datos son alarmantes –341 casos por cada 100.000 habitantes–, lo que hay que hacer ahora mismo es vacunar. Considera que las medidas restrictivas en la Comunidad tienen que ser las aprobadas en el Consejo Interterritorial y, respecto al estado de alarma, apela al conocimiento de los expertos, que son quienes tienen que evaluar la situación decidir lo que debemos hacer. "Yo creo en los consensos y en los acuerdos para tomar decisiones conjuntas y no andar buscando un culpable, porque la ciudadanía no quiere eso", argumenta.

"Tenemos que modernizar el país"

Gabilondo también ha hablado sobre algunas de las medidas que piensa implantar en un hipotético Gobierno, empezando con un adelanto del plan de recuperación, que, dice, propone crear 125.000 empleos en 3 años a costa de la digitalización de las empresas, la rehabilitación de las viviendas o la movilidad eléctrica. Estima necesaria la "modernización del país" y de la ciudad de Madrid, que debe ir al unísono con Europa y otras capitales de la eurozona, hacia un horizonte de transición ecológica, transformación digital y cohesión social y territorial.

Sobre el Hospital Zendal, ha asegurado que, a pesar de las reticencias iniciales, hay que darle un proyecto de centro sanitario e incorporar una plantilla fija. Aún así, explica que, bajo su punto de vista, "era mucho mejor haber hecho un proyecto vinculado a los centros de atención primaria y urgencias o de políticas públicas, que haber buscado nuevas infraestructuras hospitalarias".

Defensor del concierto educativo

Además, como exministro de Educación, niega que vaya a eliminar la educación concertada y asegura que demostró "con hechos" que su posición respecto de la defensa de la educación pública. "Siempre he sido un defensor del concierto educativo, es un término que creó el partido Socialista para poder garantizar la universalidad de la educación", explica.