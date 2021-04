Ánimo, Gabilondo, que ya sólo quedan tres semanas. Qué suplicio de campaña para don Ángel, el sosegado profesor que a estas alturas de su vida ya esperaba ser Defensor del Pueblo. Entre lo que le está costando interpretar con credibilidad el guión (flojo guión) que le escriben en la Moncloa y los descosidos que le hacen altos cargos que se desvían, sin querer, del argumentario, cada jornada es un desafío. Como siga mucho tiempo agarrado a la partitura que le pasan corre Gabilondo el riesgo de perder algo peor que unas elecciones: su crédito como persona seria.

El domingo dijo: ‘Hay más probabilidad de morir de Covid en Madrid que el resto de España’. Y ayer le preguntan los periodistas a Fernando Simón y lo desmonta.

Morir, desgraciadamente, se muere en la misma proporción en toda España. Donde hay más contagios, claro, más casos y más fallecidos. A mayor incidencia, peor pronóstico. También le hicieron decir a Gabilondo: ‘Ay, Madrid, más de trescientos casos de incidencia acumulada, qué pasará cuando llegue a quinientos’. Miren, hace tiempo que en España se sabe que tirar a la cabeza del adversario los indicadores de la epidemia es una operación de alto riesgo. Por dos razones: una, que de una semana para otra los indicadores pueden cambiar mucho; regiones que un día eran la envidia del país un mes después sufren la situación más grave (Barbón, en Asturias, o Puig, en la Comunidad Valenciana pueden dar fe de ello). Y dos, que el empeño en demostrar que con gobiernos autonómicos de un signo determinado los números son peores ha naufragado siempre en estos trece meses que ya llevamos. Y sigue naufragando.

Gabilondo y el aspirante socialista a gobernar Madrid, que es Sánchez, ponen el grito en el cielo por los 336 casos de incidencia acumulada en Madrid. Pero ocurre que la comunidad con mayor incidencia hoy no es Madrid, sino Navarra. 425 casos por cien mil. Es probable que ese a escenario que tanto teme Gabilondo, los 500 casos, llegue antes Navarra que Madrid. Y en Navarra quien gobierna es el PSOE. Pero bueno, pasan los meses, pasan las olas y nuestros próceres, que saben de sobra todo esto, siguen jugando a los buenos y los malos.

El presidente del gobierno, en uno de sus desahogos, se permitió el viernes, en conversación con periodistas, deslizar que el gobierno madrileño maquillaba (o falseaba) sus datos. Ayer se le preguntó a Simón, que es el responsable del boletín que cada tarde difunde el ministerio.

A ver, si quien avala como correctos los datos que se ofrecen cada tarde es el gobierno de Pedro Sánchez. Si cree que alguien está engañando, su obligación es tomar medidas para impedirlo.

No es fácil, no, ser Ángel Gabilondo estos días. Sales a predicar que no les subirás a los madrileños ningún impuesto, a ningún contribuyente, ninguno, y al día siguiente está la ministra de Hacienda recordándonos a todos la urgencia que existe en armonizar (o sea, activar en Madrid) el impuesto de patrimonio. Es una de las figuras, dice la ministra, que más interesa al gobierno.