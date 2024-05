Monólogo de Alsina: "La libertad de prensa y el plasma"

Feliz día mundial de la libertad de prensa, presidente. Presidente Biden. Hay otros presidentes, aparte del nuestro. Y aunque el nuestro tenga a apologetas, con intereses comerciales, pregonando que es el líder de izquierda más importante del mundo, ocurre que de izquierda también es Biden. Y sin desmerecer al de aquí, igual más influencia en la política planetaria sí que tiene.

Feliz día mundial de la libertad de prensa, presidente Biden, a pesar de que el New York Times, faro del progresismo de la costa este, le venga reprochando su alergia a las entrevistas con medios no afines y su resistencia a hacer ruedas de prensa ---en esto sí se parece al nuestro---. Sólo hay que ver la cara que puso Biden cuando terminó su declaración sin preguntas de ayer en la Casa Blanca ---thank you very much--- y a una periodista se le ocurrió hacer una pregunta. Muy pertinente, por cierto.

No, y ahí te quedas, que no os he convocado para que preguntéis nada. Preguntaba la periodista si las protestas contra la toma de Gaza en universidades de Estados Unidos podría llevar al presidente a reconsiderar su alianza con el gobierno de Israel.

"TeleMoncloa difunde su señal oficial y la prensa lo ve todo en el plasma"

Ya, había quedado claro, Joe. En Washington, a diferencia de los jardines de la Moncloa, aunque el presidente vaya a soltar una homilía los periodistas están presentes en la sala y, a veces, cuelan una pregunta aunque sea voceando. Aquí, como se vio el lunes, TeleMoncloa difunde su señal oficial y la prensa lo ve todo en el plasma. Y sin poderle preguntar al presidente ni siquiera cosas tan fáciles como por qué a las once de la mañana dijo buenas tardes.

¿Ves como lo dijo? Biden se deja preguntar poco. Ni siquiera garantiza que en octubre vaya a hacer debates con Donald Trump, su previsible rival republicano. Si ayer se animó a hacer una declaración de seis minutos en la Casa Blanca fue porque en todos los medios estadounidenses la imagen del día era la de los policías desmantelando la acampada de estudiantes contrarios a la política proisraelí de Biden en la Universidad de Los Ángeles. Las protestas en campus de California, Tejas o Nueva York se presentan como a favor de Palestina, pero son una movilización crítica contra el gobierno de los Estados Unidos por mantener su alianza con Netanyahu a pesar de las víctimas que la intervención militar israelí ha causado en la población de Gaza y en cooperantes y periodistas. A esto es a lo que salió a responder ayer Biden. Para identificar las acampadas con el caos, la ocupación de edificios universitarios con actitudes violentas y los discursos contra la toma de Gaza con el antisemitismo y el odio.

Biden dice no tener nada que reconsiderar. Él está en la Casa Blanca intentando que la última oferta de Netanyahu a Hamás prospere ---alto el fuego y liberación de rehenes--- mientras Trump encadena vistas judiciales y multas por desacato. En las encuestas están empatados. Uno rehúye a la prensa y el otro hizo del ataque a los medios una de sus señas de identidad más productivas. Feliz día mundial de la libertad de prensa a todos.

"Los grupos políticos deben cesar en el empeño de acallar las voces críticas"

Ha recordado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España que la obligación de los representantes públicos es responder a las preguntas de los periodistas, bien está recordarlo aunque sea predicar en el desierto. Y que los grupos políticos deben cesar en el empeño de acallar las voces críticas, acabar con la crispación y abstenerse de utilizar los gabinetes de comunicación de partidos e instituciones para difundir noticias falsas o manipuladas.

Qué interesante esto. Los gabinetes de prensa. Mal llamados, algunos, gabinetes de comunicación que dedican su tiempo y su presupuesto ---público--- a intoxicar, distorsionar, abroncar por informaciones incómodas e impedir que los responsables públicos sean entrevistados según por quién y dónde. Periodistas en comisión de servicios políticos que no están en el periodismo, sino en la gresca política, pero aleccionan sobre el ejercicio del oficio o mantienen cargos directivos en asociaciones de prensa. La desinformación y las noticias falsas, presidente, no son patrimonio de algunos digitales, la desinformación y el juego sucio anida también en algunos gabinetes de prensa. No sólo es Miguel Ángel Rodríguez. La regeneración democrática tal vez podría empezar por no utilizar secretarías de Estado como proveedoras de munición contra adversarios políticos a comentaristas afines, qué le parece.

El 2 de mayo y el acto "a mayor gloria de su presidenta Ayuso"

El gobierno de Madrid celebró ayer el dos de mayo con un nuevo acto a mayor gloria de su presidenta Ayuso y una puesta en escena de culto a la líder que hace pensar que si alguna vez tiene una hija la casará en El Escorial. Demostró, en todo caso, la señora Ayuso que es capaz de hacer un discurso sin mencionar a Sánchez ---el anticristo---, un prodigio a la altura del que vienen demostrando los ministros, que cumplen ya una semana sin haber pedido a todas horas la dimisión de Ayuso. Hizo ayer el ministro Bolaños un elogio sincero de sus paisanos madrileños.

Hombre, solos, solos… tienen detrás a la mayoría absoluta de esos madrileños tan admirables que son los que han puesto a Ayuso donde está. No vaya a parecer que se la está deslegitimando.

El presidente Sánchez, repuesto de su pájara falsa, mitineó ayer en Barcelona afeándoles a los argentinos que hayan hecho presidente a Milei, y a los brasileños que hicieran presidente a Bolsonaro y a los estadounidenses que coronaran a Trump, ejemplos todos, para nuestro presidente, de votar mal.

Pues para sentirse tan cercano anda flojo de información el presidente si de verdad cree que la división social la ha traido Milei. El de la motosierra es producto de esa división más que su causa, su presidencia (populista y extremista) es el legado que deja el gobierno saliente de Fernández y Kirchner. Y a Milei, al final, le han dado la presidencia los argentinos, presidente, no vaya a parecer que no le reconoce usted la legitimidad porque no es de su cuerda.

Sánchez envía una carta a los militantes

El personalísimo, y personalista, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, autor del mayor desdén que haya mostrado nunca un secretario general por su organización y por su equipo ---a todos ignoró para hacer creíble su espantada---, se ha abonado al género epistolar y ha enviado una carta a los militantes socialistas para darles la turra con su nuevo salmo favorito, que si la máquina del fango, que si los bulos.

En su mitin de anoche predicó que el 12 de mayo hay que votar a Illa para ganar al fango. A ver, si por el fango se refiere a los más destacados impulsores de la desinformación en España, que fueron los líderes independentistas del procés, pues sí, esos son los rivales más firmes de Illa, en efecto. Pero ocurre que el presidente identifica el fango con Feijoo y con Abascal, no se tome como insulto a sus adversarios porque nada más lejos del ánimo del presidente que insultar o deshumanizar a nadie, San Pedro Mártir, Pedro el Humano. Dijo el presidente que somos más quienes preferimos el juego limpio al juego sucio, y así es. La mayoría de los ciudadanos prefiere la disputa educada a los bulos y los desprecios, pero apropiarse de la limpieza como si él fuera Teresa de Calcula y como si todo el que no comparta sus políticas aplauda el insulto es, en sí mismo, juego sucio. Y desinformación. Consiste en apropiarte del bien e identificar a tus críticos con el mal. O sea, mentir sobre la realidad social. Y sobre la mayoría social, que ni ha aplaudido la pájara falsa del presidente ni tiene la desinformación como su principal motivo de angustia ni está por la labor de amnistiar a Puigdemont y compañía.

Hubo un tiempo en que al gobierno le gustaba mucho repetir que en las encuestas la preocupación por el independentismo se había desplomado, prueba de su excelente política. Sólo un 2,7% de los encuestados del CIS la cita como uno de los principales problemas del país. Bueno, pues los bulos y la desinformación los cita el 1,9%. El funcionamiento de la democracia, lo mismo, no llega a dos de cada cien ciudadanos. Dos de cada cien. San Pedro se ha construido una burbuja electorera y se ha quedado a vivir en ella.