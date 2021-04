Ayuso ironiza tras la confianza de Simón en los datos de Madrid: "No esperaba yo que Pedro Sánchez hubiera mentido"

La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a las declaraciones de Fernando Simón en las que ha asegurado que sí cree las cifras de la Comunidad de Madrid, en contraposición con lo que dijo Pedro Sánchez en su gira africana en la que puso en duda las cifras de la capital.

Ayuso se ha mostrado irónica sobre la figura del presidente del Gobierno y una vez más ha incidido en que las mentiras son las que hace el Gobierno sobre Madrid: "Sobre lo de Fernando Simón... Qué deciros, no me esperaba yo que Pedro Sánchez hubiera mentido, porque total está gobernando con los que le quitaban el sueño en caso de que llegaran a la Moncloa como era Podemos o los independentistas de los que tanto renegaba y que le han hecho presidente y a los que les está devolviendo favores. Es increíble, pero el señor Simón que estaba de parapeto para que Illa no diera la cara, e Illa a su vez para que no la diera Sánchez, es más responsable y más sincero y ha demostrado que tiene más altura que el propio presidente porque claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid"

Simón sí cree las cifras de Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que no le consta que los datos de coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid sean falsos y ha asegurado que la letalidad en esta región es "similar" a la de otras comunidades autónomas.

Simón ha explicado que los datos en la Comunidad de Madrid tienen la misma calidad que los de otras autonomías, aunque ha reconocido que puede haber "retrasos" en las informaciones que se dan pero no cree que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente "modificar las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia".

A su vez, Simón ha señalado que Madrid tiene una incidencia algo mayor que la nacional. "Si ha habido más casos, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar a la de otras comunidades autónomas", ha sostenido.