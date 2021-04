Ayuso afea a Sánchez que dude de los datos de Madrid: "Cree el ladrón que son todos de su condición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Espejo Público en Antena 3 que Sánchez miente por sistema y tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid por decir que las cifras de contagios no se corresponden con la presión hospitalaria.

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,, Antonio Zapatero ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno en las que dice que en Madrid no se se están registrando todos los datos de contagios. Zapatero ha dicho que "si tiene datos diferentes a la Comunidad de Madrid, que los presente, si no, que pida disculpas".

Ayuso dice que "desde el principio de la pandemia le hemos marcado el camino al Gobierno" y se queja de que siempre ha tenido una doble moral y una guerra constante con Madrid:"Sánchez no nos ha ayudado nada y solo ha puesto el foco sobre Madrid".

En cuanto al riesgo extremo con respecto a la pandemia de la Comunidad al tener una incidencia acumulada de 315 casos por 100.000 habitantes, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "el cierre perimetral y el no control en Barajas es lo que lo está empeorando todo". Además, recalca que "avisamos de que los cierres iban a hacer subir los contagios".

Díaz Ayuso defiende que no es la hostelería donde se producen la mayoría de los contagios y dice que "yo no pienso arruinar a más familias, más comerciantes, taxistas en Madrid sin informes sanitarios". La presidenta piensa que ya hay grandes restricciones en Madrid y "que la capital del país esté cerrada a las 11 ya es durísimo".

"Sánchez no ha sido capaz de redactar una ley de pandemias"

Ayuso se queja de la inacción de Sánchez respecto a la ley de pandemia que prometió que tendríamos y recalca que "Sánchez se ha dedicado a legislar por la espalda en otras cuestiones que no eran urgentes como la ley educativa, que no tiene consenso, y sin embargo, no ha sido capaz de redactar una ley de pandemias que nos ayude a las Comunidades a tomar decisiones con garantías judiciales" .

"Ha sido convocar elecciones y pasar de todo"

La presidenta dice que "ha sido convocar elecciones en Madrid y pasar de todo: de repente vamos a tener más vacunas, ya parece que no va a haber más estado de alarma y no me obligan a cerrar la comunidad de Madrid".

Sobre las criticas de la ministra de Hacienda y la vicepresidenta Carmen Calvo al gobierno madrileño sobre la posibilidad de hacerse con la vacuna rusa, Ayuso, dice que "me han puesto a escurrir simplemente porque la Comunidad de Madrid se ha reunido para ver opciones".

En cuanto a las elecciones del 4 de mayo, la presidenta reconoce que "yo no me voy a las elecciones por gusto" y piensa que "el CIS ha cocinado la encuesta para movilizar al votante de izquierdas". Sobre la relación de Vox y el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid comenta que "a la derecha se viene llorado de casa" y cree que lo que ha hecho Pablo Casado ha sido trasladar su solidaridad por lo sucedido a Vox en Vallecas y Ayuso condena la forma en la que la izquierda pretende adueñarse de los barrios.

"Las listas electorales son como las mesas en las bodas"

Sobre si Toni cantó podría ser el portavoz del PP madrileño en la Asamblea de Madrid, la presidenta de Madrid comenta que "yo barajo cualquier cosa" y destaca de él cómo denuncia las injusticias y "ese discurso contra el nacionalismo, me encanta cómo él lo defiende".