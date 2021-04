Encuestas Elecciones Madrid: Ayuso, cerca de doblar en escaños al PSOE y de conseguir la mayoría absoluta, según los últimos sondeos

La campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo ha comenzado oficialmente. Los comicios están marcados por las tensiones entre la líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la participación de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos y la posibilidad de que Ciudadanos pierda su representación en la Asamblea de Madrid.

Todo ello ha influido en los resultados que auguran las encuestas y se han ido consolidados algunas tendencias. Isabel Díaz Ayuso se ganaría las elecciones de la Comunidad de Madrid con una holgada diferencia, pues le sacaría 27 escaños al PSOE, según el último barómetro de 'NC Report' para 'La Razón'.

PP y Vox están cada vez más cerca de la mayoría

La actual presidente de la Comunidad de Madrid ganaría las elecciones con un 41,9% de los votos y conseguiría un total de 61 escaños, doblando así su representación en la Asamblea. Otras encuestas, como la de 'Vozpópuli' y la empresa 'Redlines', posicionan a Ayuso aún más cerca de la mayoría, con 63 escaños. En cualquier caso, necesitará el apoyo de Vox para obtener los escaños que le faltan para llegar a la mayoría absoluta y formar Gobierno.

El Partido Popular ha captado el 62,2% de los votantes de Ciudadanos, el 31,6% de Vox e, incluso, el 10% de los del PSOE después de la abstención.

La formación de Isabel Díaz Ayuso es la que mayor fidelidad de voto tiene y tan solo los electores de entre 18 y 29 años se le resiste. El 92,9% que les votaron en las elecciones de 2019 lo volvería a hacer en las de 2021, según la encuesta.

Por su parte, Vox cogería impulso. La líder Rocío Monasterio conseguiría 12 diputados y un 8,1% de los votos.

El PSOE se desinfla

El barómetro augura que el PSOE de Ángel Gabilondo obtendría 34 diputados, tres menos que en los anteriores comicios, y el 23,6% de los votos. Esto supondría que la formación, que en en 2019 fue la más votada, ahora quedaría en segunda posición. Además, la rivalidad entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso no ha conseguido que el partido gane fuerza.

La llegada de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos también ha supuesto varapalo para el PSOE. Ha perdido el 2,7% de los votantes, que ahora prefieren a la fuerza morada. El 10% votarían a PP y el 4,4% a Más Madrid. El objetivo principal es atraer el voto de Ciudadanos, aunque, por el momento, tan solo capta al 4,8% de los electores.

Más Madrid, única fuerza de izquierdas que sube

Más Madrid, liderado por Mónica García, es el partido escogido por los votantes de izquierda, que asciende a tercera fuerza. Obtendría el 12,7% de los votos y un total de 18 escaños. Ha sido el partido más perjudicado por la irrupción de Pablo Iglesias, aunque ha conseguido mantenerse.

Podemos se queda en un segundo plano

En las elecciones del 4M, Unidas Podemos mejoraría con respecto a los comicios de 2019. Obtendrían 4 escaños más, con 11 actas y el 8,2% de los votos, cuyos principales votantes se encuentran entre los 18 y 29 años. Pablo Iglesias supuso un impulso para la formación morada, que estaba en peligro de quedarse sin representación en la Asamblea. No obstante, a medida que se acercan los comicios está perdiendo fuerza.

El bloque de la izquierda no llega a la mayoría

Con todo esto, el bloque de la izquierda se quedaría en los 63 escaños y con el 44,5% de los votos, sin llegar a la mayoría necesaria para formar gobierno. Por otro lado, el bloque de la derecha, formado por PP y Vox, sumaría 73 diputados.

Ciudadanos se queda fuera

En estos resultados no se ha tenido en cuenta a Ciudadanos, ya que la encuesta apunta a que no lograría tener representación en la Asamblea. El barómetro de 'Vozpópuli' también augura una mala posición para el partido naranja, que no alcanzaría el 5% de los votos.

Los indecisos, claves en las elecciones del 4M

Los electores que todavía están indecisos son uno de los puntos clave en la campaña de las elecciones del 4M. Los partidos centran su atención en ellos para conseguir captar sus votos. Los más dudosos son aquellos que en los comicios de 2019 votaron a el PSOE, Más Madrid y Ciudadanos, según el 'Panel de Sigma Dos' para 'El Mundo'.

El 31,7% de los votantes de Ciudadanos no tiene claro a quién votará el 4 de mayo. Los resultados indican que el 43,6% de los que votaron a esta fuerza en 2019 su voto iría ahora para Isabel Díaz Ayuso.

En cambio, PSOE tan solo consigue atraer al 2,3% de los votantes de la formación de Edmundo Bal. Más Madrid lograría absorber el 5,2% de las papeletas naranjas.

No obstante, los de Ciudadanos no son los únicos que están indecisos. Casi 231.000 personas que votaron al PSOE en 2019 se muestran dubitativos. Su fuga de votantes hacia Más País (9,4%) y Unidas Podemos (4,7%) es mayor que los votos que recibe de estas formaciones (4,4% de Más País y 1,4% de Unidas Podemos). Los socialistas, incluso, ven cómo el 10% de su electorado prefiere votar ahora al PP.