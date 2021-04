Aluvión de críticas a Vox por su polémico cartel electoral contra los menas que ya investiga la Fiscalía

El cartel electoral que Vox ha colocado en instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol en Madrid, en el que se puede leer: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes", ha recibido un aluvión de críticas por parte de representantes del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y PP. Además, la Fiscalía ha abierto diligencias por iniciativa propia para investigar un posible delito de odio.

Los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, de Irene Montero e Ione Belarra han denunciado este miércoles lo que consideran una "criminalización absoluta" y "un ataque racista" contra los menores extranjeros no acompañados por el cartel electoral de Vox y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de "gravísima" esta campaña que se ha instalado en algunas estaciones del tren de cercanías y del metro de Madrid y a su juicio, la campaña de Vox ataca de forma directa a las instituciones democráticas y al consenso sobre los derechos humanos y los derechos de la infancia que se construyeron "tras haber pasado lo pero de la historia" del país: "el fascismo y el racismo".

Por su parte, la ministra de Igualad, Irene Montero, ha informado de que este Ministerio y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 han iniciado "acciones como Gobierno ante la Fiscalía frente al racismo y el odio hacia niños y niñas". "Tenemos la obligación de no permanecer indiferentes ante el odio y la vulneración de derechos humanos. La Constitución y la democracia deben prevalecer", ha dicho la ministra.

La Fiscalía investiga el cartel electoral

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias contra Vox por iniciativa propia para investigar un presunto delito de odio por el mencionado cartel, instalado en instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, en el que se ve en un lado a una anciana y en el otro a un niño de origen migrante.

Críticas y denuncia a Vox en los tribunales desde el PSOE

El PSOE ha presentado una denuncia contra Vox ante los tribunales al considerar que están incurriendo en delitos de odio y discriminación por el origen, así como contra la ley electoral por los carteles electorales en la estación de Renfe de la Puerta del Sol pero también desde su página web, sus redes sociales y sus declaraciones públicas contra este colectivo.

Son muchos los dirigentes del PSOE que han criticado a Vox por ese cartel, entre ellos el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que lo ha calificado de "fascista" durante un acto electoral del PSOE en Parla. "¿Qué pasaría si en lugar de poner menas pusiera judíos? Porque eso es el fascismo", ha asegurado Ábalos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, también se ha pronunciado sobre el cartel durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que Vox "se equivoca" con sus discursos "repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos" porque "si algo caracteriza a España, es el amor a los niños" y el país es uno "de los más respectados del mundo".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho a los diputados de Vox que debería darles "mucha vergüenza" su campaña contra los niños inmigrantes, porque es una muestra de "inhumanidad y odio", además de ser una "falacia".

Calvo ha contestado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha defendido sus anuncios en carteles electorales en Madrid. "Lo suyo es el odio, literalmente el odio", ha dicho Calvo al portavoz de Vox, y ha añadido: "Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, menores, que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio".

Más Madrid denuncia ante la Fiscalía

Más Madrid ha denunciado los hechos ante la Fiscalía destacando que, más allá del componente de odio en los carteles, Vox aprovecha "el marco de un proceso electoral" en el que cuentan con "una especial atención mediática" y una "disponibilidad de medios públicos para difundir dichos mensajes".

Pablo Iglesias denunciará ante la Junta Electoral

El candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado en las redes sociales que la campaña de Vox "solo tiene un nombre", que es el "fascismo", y ha anunciado que denunciará esta "propaganda nazi" ante la Junta Electoral.

Arrimadas ve como "populismo puro" la propaganda de Vox

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tachado de "populismo puro" los carteles de campaña de Vox sobre los menores no acompañados. "El 4 de mayo tendremos que decidir si queremos el populismo dentro o un gobierno con políticas de centro, dedicado al empleo, a los problemas sociales...", ha dicho Arrimadas en rueda de prensa en el Congreso

Pablo Casado pide responsabilidad a Vox

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha avisado a Vox que en campaña electoral "no vale todo" y le ha pedido responsabilidad por "hacer publicidad engañosa" con el cartel electoral sobre los menas. "En campaña no vale todo. Hay que hablar a los madrileños claro y decir que si hay un problema de seguridad ciudadana en Madrid la competencia es del Ministerio del Interior y habrá que tomar medidas para fortalecer a los cuerpos de la Policía Nacional y dar más fondos para fortalecer a los policías locales", ha puntualizado Casado.

Abascal amenaza con decir "cada día" lo que dice el cartel si lo retiran

Desde Vox, la respuesta ante este aluvión de críticas está siendo defender su postura ante la inmigración ilegal. En un acto celebrado ayer por la tarde, Santiago Abascal, ha asegurado que Vox no odia "ni a inmigrantes ilegales ni a legales, ni a menores extranjeros no acompañados, sino a los políticos que les traen a España" y si retiran el cartel electoral ha amenazado con decir el mensaje que han difundido en él "todos los días" porque no les va a callar "nadie".

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho que ve "totalitarismo y censura" en las críticas al cartel y ha defendido que es "absolutamente cierto" el dato que figura en el cartel sobre lo que supuestamente cuesta mantener un 'mena' en la Comunidad de Madrid.

Rocío Monasterio, sobre el cartel: "Las verdades a veces molestan"

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones del 4 de mayo, Rocío Monasterio, ha asegurado en Más de uno Madrid que el en polémico cartel simplemente exponen información y eso levanta heridas y contesta a todos los que les acusan de odio por utilizar la palabra "mena", que es la misma que utiliza la Fiscalía en su informe y la misma que utilizan los medios de comunicación.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia ante Fiscalía el cartel de Vox

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox sobre menores migrantes porque considera que puede constituir un delito de odio, ya que "promueve, incita y fomenta directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación y violencia hacia los niños".

Para esta entidad, el mensaje del cartel busca fomentar "un sentimiento de odio y rechazo" contra los niños migrantes tutelados por la Comunidad de Madrid ya que los presenta "como peligrosos" y puede llevar "a su discriminación e incluso a acciones violentas contra ellos".

Renfe asegura que retirará la campaña si la Junta Electoral determina que incurre en delito

Desde Renfe se ha asegurado que se solicitará la retirada de la campaña si alguno de los organismos competentes, como la Junta Electoral correspondiente o la autoridad judicial competente, determinan que es contraria a derecho o incurre en delito.

Twitter elimina un tuit de Vox sobre los 'menas'

Twitter ha eliminado un tuit que publicaba este miércoles Vox en el que aseguraba que "los menas degradan nuestros barrios convirtiéndolos en lugares inseguros para los españoles. Lo podemos decir y lo vamos a decir".

La formación política de Santiago Abascal ha reaccionado y acto seguido ha publicado un tuit haciendo mención al mensaje eliminado en el que aseguran que seguirán denunciando lo que describía el tuit en Twitter, en los medios, en el Congreso y en sus actos.