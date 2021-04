Elecciones Madrid: Estos son los posibles pactos para gobernar en Madrid según las últimas encuestas

El pasado miércoles se produjo el primer debate electoral de los comicios en Madrid al que acudieron los representantes de los 6 principales partidos: Díaz Ayuso (PP), Gabilondo (PSOE), García (Más Madrid), Iglesias (Unidas Podemos), Monasterio (Vox) y Bal (Ciudadanos). Además de explicar a los votantes cuáles son las grandes medidas que aplicarían si llegaran a gobernar, también se lanzaron algunas propuestas y mensajes sobre las posibles alianzas. ¿Cuáles son estas?

Gabilondo acepta negociar con Iglesias

Uno de los comentarios más sorprendentes fue el gesto que tuvo Gabilondo con Iglesias, cuando le tendió la mano y le recordó que "les quedaban 12 días para ganar las elecciones". Esto llegó tras varias semanas en las que el candidato del PSOE dejaba claro que "no quería pactar con extremismos" o "con ese Iglesias no", ya que en un primer momento, apostaba por llegar a acuerdos con Más Madrid y Ciudadanos.

No obstante, la formación liberal ha reiterado que el único pacto posible es reestablecer la coalición anterior con el PP. Bal apostó anoche por un papel moderado y tranquilizador, dirigiéndose directamente a Ayuso para recordarle los logros que habían conseguido las consejerías de Ciudadanos. Además, el candidato naranja también dejó claro que el PP debía contar con ellos para formar Gobierno "para evitar la entrada de la ultraderecha de Vox".

Ayuso pretende gobernar sola

Por su parte, Ayuso insiste en gobernar sola para evitar los bloqueos que tuvieron lugar durante los dos años de coalición junto a Ciudadanos, ya que les fue imposible aprobar los presupuestos y solo sacaron adelante una ley.

Continúa tendiendo la mano a la formación de Monasterio, aunque no ha dejado claro si esta última formaría parte del Gobierno o solo les daría apoyo externo, como hasta ahora hacía. Durante el debate electoral, la candidata de Vox no rechazó pactos con el PP, manifestando que "su objetivo era que la izquierda no acabara en el Ejecutivo".

Mientras, tanto Unidas Podemos como Más Madrid han aceptado que un Gobierno progresista debería contar con ambas formaciones sin vetos ni líneas rojas.

Las encuestas hablan de empates

Este jueves el CIS publicaba un barómetro 'flash' de cara a los comicios electorales y recoge las mismas tendencias que su última encuesta: hay un empate casi técnico entre izquierda y derecha. Según Tezanos, PSOE, MM y UP alcanzarían la mayoría absoluta de 69 escaños, mientras que PP y Vox se quedarían en 67, a dos de poder gobernar. Por su parte, Ciudadanos no lograría el 5% de votos para entrar en la Asamblea.

Otra de las encuestas, la de Celeste-tel para Onda Cero, sí daba mayoría absoluta a PP-Vox, con 73 escaños, y la izquierda perdería un escaño con respecto a 2019. Sin embargo, la mayoría de encuestas pronostican que Ciudadanos se quedaría fuera.