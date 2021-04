Elecciones Madrid: encuestas, entrevista de Ayuso con Alsina y últimas noticias de hoy

Ayuso, sobre el gobierno de coalición con Ciudadanos: "Cuando llegaba al Parlamento estaba en soledad"

Ayuso justifica su decisión de convocar elecciones anticipadas porque "había una gran inestabilidad en Madrid" y explica que "no he podido tomar muchas decisiones". Asegura que con 30 diputados no podía hacer nada y no ha podido sacar Presupuestos porque todo lo que llevaba al Parlamento era echado para atrás.