Inés Arrimadas: "Algo habremos hecho mal cuando se le felicita a Ayuso por la gestión económica"

¿Podría desaparecer Ciudadanos de la Asamblea de Madrid? Inés Arrimadas asegura en La Brújula que pese a lo que dicen los sondeos, considera que Edmundo Bal estará dentro de la Asamblea: "La Vanguardia nos da un 6,2% y El Español también nos da dentro". "Nunca tan pocos votos pueden ser tan útiles, si un partido como nosotros es pieza clase para el Gobierno de Madrid o si tenemos un Gobierno de reforma o buena gestión económica o un experimento con Iglesias", explica Arrimadas.

"No es verdad que Cs esté fuera de todos los sondeos"

La líder de Ciudadanos insiste en llamar "Más Podemos" a Más Madrid. "Mucha gente no quiere este Madrid ni esta España para sus hijos... La Razón decía que hay unos 50.000 votos que se están movilizando a Ciudadanos, yo lo noto. Es difícil en un ambiente de insultos, balas, piedras y amenazas con un discurso moderado", ha reflexionado la líder de la formación naranja. Asegura que "quieren apertura en la economía" pero también "árboles para que respiren bien nuestros hijos". Arrimadas asegura que ha observado la depauperación de Cataluña y que considera que Madrid no va a cometer el mismo error y que "va a haber un Gobierno con el que hemos tenido en los dos últimos años".

"La izquierda no tiene opciones de gobernar en Madrid porque se ha gestionado muy bien, no ha habido corrupción en dos años", insiste Ciudadanos. "Es un gobierno que ha funcionado bien y lo más lógico es que se pueda reeditar este pacto entre Ciudadanos y PP", asevera. Arrimadas confía en que Madrid "no sea un debate de bronca" y se "vote con el corazón y la mente". "Que el resto de partidos no quieran firmar el manifiesto que ha presentado Edmundo Bal ya dice mucho", ha lamentado Arrimadas con respecto al manifiesto que el candidato de Cs en Madrid ha presentado hoy en el que pide el "cese de la violencia y el enfrentamiento" y que "promueve la concordia", pero que no ha rubricado ningún partido.

¿Peligran otros gobiernos autonómicos?

Si Ciudadanos no entrara en la Asamblea Regional de Madrid, ¿peligrarían los gobiernos de la Junta de Andalucía y Castilla y León?: "Cs entrará en la Asamblea regional de Madrid, pero, en todo caso, ¿por qué tendrían que pagar los andaluces? No pondría en peligro un gobierno que ha tardado 40 años en gestarse y que funciona muy bien". Asegura que la gestión económica de Madrid, "alabada internacionalmente" y la "gestión de las terrazas depende de Begoña Villacís". "Algo habremos hecho mal cuando se le felicita a Ayuso por la gestión económica", lamenta sobre su participación en el gobierno madrileño, que considera ocultada. Al centro político nos penalizan mucho los errores", resume, aunque admita que haya que "hacer autocrítica".