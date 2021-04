Isabel Díaz Ayuso, sobre las cartas y amenazas: "Todo este debate se va a terminar el 5 de Mayo"

Los sondeos realizados durante la campaña electoral madrileña reflejan que Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, ganaría las elecciones con alrededor de 60 escaños, sobre 69 escaños que suponen la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Carlos Alsina entrevista a Isabel Díaz Ayuso en Más de uno a menos de una semana de las elecciones el próximo 4 de mayo.

Moncloa y Pablo Iglesias, en contra de la libertad

Isabel Díaz Ayuso, que ha centralizado su campaña electoral en el eslogan 'Comunismo o Libertad', describe la libertad como "la posibilidad de todos los ciudadanos de elegir qué tipo de vida quiere, elegir el modelo sanitario, el modelo educativo de tus hijos o el no tener que soportar un cierre masivo de negocios". Para la presidenta de la Comunidad de Madrid ese concepto de libertad "está amenazado según las políticas que entren en el gobierno" e insiste en que en la campaña electoral se están dirimiendo dos modelos antagónicos de país.

Frente a las medidas de Pablo Iglesias sobre la regulación de los precios de los alquileres, "el fomento de la ocupación de pisos y la violencia que destroza escaparates de comercios", Ayuso se muestra orgullosa de que sus medidas han permitido en todo momento que los empresarios mantuvieran abiertos los comercios y hostelería. En relación a su programa económico, del que los empresarios se ven directamente afectados, Ayuso propone una rebaja de impuestos porque "el exceso de burocracia y el exceso de impuestos acaba con la libertad y con el incentivo de emprendimiento".

"En el gobierno con Ciudadanos se trabajaba de manera desleal"

Ayuso agradece el trabajo de los diputados de Ciudadanos que gobernaron junto a ella, pero admite que el gobierno de coalición le aportaba mucha inestabilidad y que se sentía "en soledad absoluta" ante la Asamblea madrileña, donde critica que el resto de grupos parlamentarios le tumbasen "la inmensa mayoría de decisiones".

Tras años gobernando junto al partido de Ignacio Aguado, la presidenta confiesa que "en el gobierno con Ciudadanos se trabajaba de manera desleal". Por ello, Ayuso busca obtener más votos en las próximas elecciones y tener una amplia mayoría que le permita "gobernar en libertad".

Sobre Vox: "Son ellos los que se tienen que definir"

En octubre, Pablo Casado, declaró en el Congreso que Vox era "el populismo antiliberal" y por ello, el PP no quería parecerse al partido de Santiago Abascal. Para Ayuso, es Vox quien tiene que definirse y, aunque reconoce que gracias a Vox ha podido gobernar en la Comunidad de Madrid, mantiene su desacuerdo en otras cuestiones. "No comparto el debate sobre los menas", sostiene Ayuso, que también reprocha que la mayoría de temas que está tratando Vox en la campaña electoral no sean de competencia autonómica, como es el caso de la inmigración.

La presidenta madrileña muestras su rechazo a los cordones sanitarios a Vox que proponen los partidos de izquierdas, pero en relación a los partidos independentistas y del entorno de ETA, Ayuso considera que necesario "concitar mayorías que permitan que estas políticas se queden fuera de los Parlamentos". Sin embargo, no se ha pronunciado sobre si pactará con Vox para su investidura tras las elecciones y mantiene que sale a ganar y a conseguir una mayoría por sí misma.