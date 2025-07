Borja Sémper, sobre la decisión de comunicar que padece cáncer: "Reconforta contarlo"

"El tiempo pasa a otra dimensión"

"Esos días terribles en los que no sabíamos la dimensión de la enfermedad, me resulta complicado proyectarme a x años vista. Nadie se plantea no estar aquí dentro de diez años, pero paras un momento y dices, no quieres pensar en ese escenario, pero sí te cambia la dimensión del tiempo. Dices, los niños están encima del sofá, no pasa nada, saltad. El tiempo pasa a tener otra dimensión, otro peso, y te lleva a vivir el día a día".