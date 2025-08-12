El alcalde de Ayoo de Vidriales (Zamora) relata la "sensación de impotencia" ante el fuego y exige buscar soluciones

David Martínez, alcalde de Ayoo de Vidriales (Zamora) ha lamentado en una entrevista en Más de uno que "se ha quemado todo". Aunque "es difícil hacer una crítica a toro pasado" ha reconocido que "algo falló, seguro".

Ha tirado de ironía al decir que la situación es favorable porque "ya no hay más que quemar", al mismo tiempo que ha descrito una "sensación de impotencia total cuando extiendes la vista a tu alrededor y solo ves negro".

El alcalde ha aprovechado para lanzar una pregunta al aire: "¿Por qué se ha quemado todo un pueblo con sus 60 kilómetros cuadrados de superficie de extensión?" Por ello considera imprescindible saber "dónde están las causas y por qué no se buscan soluciones".

En cuanto a qué ha podido pasar, Martínez se ha referido a la falta de limpieza del monte, indicando que "todo está lleno de pastizal" y ha culpado a la Política Agraria Común (PAC) porque "paga por no trabajar igual que si se trabajara. No interesa tanto el cultivo".

También ha lanzado un dardo a la Administración, porque Ayoo de Vidriales es una localidad con 270 habitantes censados, pero que en épocas como esta multiplica por 10 su población, por lo que "se necesita que aquí hubiera servicios más amplios".