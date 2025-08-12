ENTREVISTA MÁS DE UNO

El alcalde de Ayoo de Vidriales (Zamora) relata la "sensación de impotencia" ante el fuego y exige buscar soluciones

David Martínez ha cargado contra la PAC por "pagar sin trabajar como si se trabajara" y se ha preguntado cómo es posible que un pueblo entero de 60 kilómetros cuadrados se queme.

Nerea Pardillo

Madrid |

David Martínez, alcalde de Ayoo de Vidriales (Zamora) ha lamentado en una entrevista en Más de uno que "se ha quemado todo". Aunque "es difícil hacer una crítica a toro pasado" ha reconocido que "algo falló, seguro".

Ha tirado de ironía al decir que la situación es favorable porque "ya no hay más que quemar", al mismo tiempo que ha descrito una "sensación de impotencia total cuando extiendes la vista a tu alrededor y solo ves negro".

El alcalde ha aprovechado para lanzar una pregunta al aire: "¿Por qué se ha quemado todo un pueblo con sus 60 kilómetros cuadrados de superficie de extensión?" Por ello considera imprescindible saber "dónde están las causas y por qué no se buscan soluciones".

En cuanto a qué ha podido pasar, Martínez se ha referido a la falta de limpieza del monte, indicando que "todo está lleno de pastizal" y ha culpado a la Política Agraria Común (PAC) porque "paga por no trabajar igual que si se trabajara. No interesa tanto el cultivo".

También ha lanzado un dardo a la Administración, porque Ayoo de Vidriales es una localidad con 270 habitantes censados, pero que en épocas como esta multiplica por 10 su población, por lo que "se necesita que aquí hubiera servicios más amplios".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer