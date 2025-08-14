Mañueco prevé una "desescalada" en Castilla y León y critica a Sánchez: "El presidente del Gobierno no me ha llamado"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco, ha participado en 'Más de Uno' con Miguel Ondarreta para dar cuenta de los incendios que asolan su comunidad, entre otras, así como su disputa con el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien le ha acusado de no estar en el CECOPI en los peores momentos. Precisamente, Mañueco ha lamentado que "el presidente del Gobierno no me ha llamado". Igualmente, como la evolución de las llamas está siendo favorable, "no me quiero adelantar a las decisiones de los CECOPIS provinciales, pero puedo decir que la intención es proponer una desescalada progresiva para que vuelvan a sus domicilios"

En primer lugar, el presidente ha comunicado la triste noticia del fallecimiento de uno de los voluntarios, de 37 años, que estaban en situación crítica. No obstante, no ha querido dar más detalles, puesto que "el otro día, por la inmediatez, se produjo una confusión". Además, en el mismo instante de la entrevista se estaba tratando de localizar a la familia para darle la noticia.

Asimismo, ha celebrado que la "evolución es favorable" en la mayoría de incendios. En parte, gracias a que las condiciones meteorológicas han ayudado: "No ha llovido tanto como se nos dijo, la humedad no ha bajado tanto, pero los vientos han sido más suaves de lo que esperábamos", y ha puesto de relieve las condiciones meteorológicas "extraordinarias, difíciles y extremas" a las que hacen frente los bomberos.

Precisamente, en referencia a los mismos ha expresado que después de los incendios de la Sierra de la Culebra en 2022, se destinaron 15 millones de euros a la "restauración, desescombro, rehabilitación de viviendas, ayudas a empresas, restauración hidrológica, entidades locales, caminos, ayudas por animal, ayudas a la PAC", así como las ampliaciones de las bases. Además de "duplicar" la inversión en la lucha contra incendios y "triplicar"la en prevención.

Por último, Mañueco ha reiterado que no quiere entrar en guerras partidistas, "pero lo que puedo decir es que el presidente del Gobierno no me ha llamado". Quien sí lo ha hecho, según ha confirmado, es la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán. También ha reiterado la necesidad de "no solo pedir dos aviones, sino pedir más", en referencia a los que ha solicitado Marlaska.

No obstante, ha subrayado que los bomberos de Castilla y León cobran algo más que los de Tragsa, que son aquellos que contrata el Gobierno, y, por eso, sin terminar de quitarle la responsabilidad, se la ha cargado a "las empresas y representantes"."La labor es absolutamente impagable", y por eso "cuando acabe el año haremos una reflexión con los sindicatos y empresas, también otros colectivos que tienen conocimiento profundo, análisis sereno y sosegado".