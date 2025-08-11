Última hora de los incendios en España, en directo: cuatro focos graves en Castilla y León y más de mil hectáreas arrasadas en Ourense

El origen del incendio de Carcastillo (Navarra) fue la "acción humana"

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de SOS Navarra tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, López ha subrayado que es "importante" la "responsabilidad y compromiso" de la ciudadanía, ya que "la acción de uno puede poner en riesgo la vida de todos".

Preguntada sobre si se trató de un descuido o algo provocado, la consejera ha respondido que "hasta que no tengamos el resultado de la investigación no daremos más información, pero es importante que todos sepamos que lo que hagamos tiene unas consecuencias".

En cuanto a la situación del incendio, se está trabajando en "anclar el perímetro", que "desde que se inició, se está manteniendo de la misma manera". Se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) y también se mantiene vigente "el marco normativo actual de regulador del uso del fuego".