Última hora de los incendios en España, en directo: cuatro focos graves en Castilla y León y más de mil hectáreas arrasadas en Ourense
España sufre varios incendios graves activos en plena ola de calor, en la que muchos territorios alcanzarán los 40 grados. Sigue aquí las últimas noticias sobre la situación de los incendios en nuestro país.
En directoActualizado a las
Sigue sin estar perimetrado el incendio de Navarra, dificultado por la meteorología
El incendio que desde el sábado a la noche se mantiene activo en un paraje forestal de la localidad navarra de Carcastillo sigue sin estar perimetrado, una tarea que se ve dificultada por la "compleja situación meteorológica" de extremas altas temperaturas, bajo nivel de humedad y riesgo de tormenta seca, aunque la población cercana no corre peligro.
Así lo ha explicado a la prensa la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, tras participar en la reunión del Comité Asesor de Emergencias, en la que se ha decidido mantener el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA), una decisión que permite contar con más recursos y con el refuerzo en personal y medios del Gobierno de España y de los de Aragón y País Vasco.
El origen del incendio de Carcastillo (Navarra) fue la "acción humana"
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.
En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de SOS Navarra tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, López ha subrayado que es "importante" la "responsabilidad y compromiso" de la ciudadanía, ya que "la acción de uno puede poner en riesgo la vida de todos".
Preguntada sobre si se trató de un descuido o algo provocado, la consejera ha respondido que "hasta que no tengamos el resultado de la investigación no daremos más información, pero es importante que todos sepamos que lo que hagamos tiene unas consecuencias".
En cuanto a la situación del incendio, se está trabajando en "anclar el perímetro", que "desde que se inició, se está manteniendo de la misma manera". Se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) y también se mantiene vigente "el marco normativo actual de regulador del uso del fuego".
Castilla y León lucha contra ocho incendios activos, el más grave el de Las Médulas
Castilla y León ha amanecido este lunes con ocho grandes incendios activos y sin control, cuatro de índice de gravedad dos y los otros cuatro en uno, entre ellos el más grave y que afecta al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca de El Bierzo (León).
Además, permanece activo y con un índice de gravedad dos el incendio declarado este pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y en el que trabajan ahora mismo 40 medios, entre ellos dos hidroaviones.
En la provincia de León hay un segundo incendio con índice de gravedad dos, en concreto el declarado en Llamas de Cabrera en el que trabajan quince medios. También este mismo nivel se encuentra el declarado en San Bartolome de Pinares (Ávila) con 47 medios asignados en la actualidad.
Además, existen incendios de índice de gravedad 1 en Paradiña (León), Resoba (Palencia), Orallo y Fasgar, los dos en León. También existen tres incendios en nivel cero, todos en la provincia de León, en Villavieja, Cabañas de la Dornilla y Anllares del Sil.
El incendio de Las Medulas afecta a castaños centenarios, pero no daña sus minas romanas
El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, no ha dañado a las minas de oro romanas pero sí a la vegetación de su entorno, como castaños centenarios que han quedado arrasados.
Según la información facilitada este lunes por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta noche se ha conseguido contener las llamas en dos frentes y actualmente los medios de extinción se centran en la zona sureste, donde el incendio amenaza las poblaciones de Pompliego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y Voces que está desalojado.
El incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense) alcanza las mil hectáreas quemadas
El incendio forestal de Chandrexa de Queixa (Ourense), que se mantiene sin control desde el viernes, ha alcanzado las mil hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones que ha hecho públicas la Consellería de Medio Rural.
El fuego se decretó en la parroquia de Requeixo, en el Macizo Central ourensano, y para combatirlo se han movilizado, hasta el momento, 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 10 aviones.
En la provincia de Ourense también sigue activo desde este domingo por la tarde un incendio en Mormentelos, en el municipio de Vilariño de Conso con 120 hectáreas de superficie afectada.
Está estabilizado en Ourense el de Maceda-Castro de Escuadro, con 400 hectáreas, y controlado el de Padrenda, con 40 hectáreas.