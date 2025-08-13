Estos son los incendios activos en España: varios podrían ser provocados

Según ha informado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, actualmente hay 14 fuegos activos repartidos por siete comunidades autónomas, varios de ellos con gran potencial destructivo.

La situación más grave se concentra en Castilla y León, donde el fuego ha provocado un fallecido, un hombre de 35 años que no formaba parte de los equipos de extinción y ha obligado a desalojar a más de 4.000 vecinos de 23 localidades leonesas. Muchos de ellos han pasado la noche en albergues habilitados por Cruz Roja en La Bañeza y Astorga.

El parte facilitado por la Junta confirma que, a primera hora de la tarde, cuatro heridos permanecían en estado crítico y otros dos en estado grave. El incendio, originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), se ha extendido a la provincia leonesa y mantiene en alerta a los operativos.

Galicia: el peor incendio del año

En Ourense, la magnitud del desastre es histórica. El gran incendio de Chandrexa de Queixa, en la parroquia de Requeixo, ha calcinado ya 4.500 hectáreas, convirtiéndose en el más devastador del año en Galicia y duplicando por sí solo la superficie quemada en toda la comunidad durante 2024. El segundo foco más grave es el de Maceda, con 1.700 hectáreas arrasadas.

Según la Consellería do Medio Rural, el balance provisional del verano en Galicia supera las 14.500 hectáreas quemadas. La situación de riesgo ha obligado a decretar la Situación 2 en toda la provincia de Ourense.

Mapa de incendios activos