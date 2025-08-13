Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "En un incendio hablamos de los medios, la prevención, pero nunca de los pirómanos"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha aparcado por un momento el traje voluntario que se ha vestido los últimos tres días para colaborar en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda y en Puercas, para dar cuenta en 'Más de Uno' de todas las cuestiones que rodean al fuego. Faúndez ha subrayado que "cada vez que tenemos un incendio hablamos de los medios, de la prevención, pero nunca hablamos de los pirómanos".

Asimismo, ha señalado que "cada vez que veo tal y como están las leyes actualmente y lo poco pensado que está el castigo a estas personas que ponen en peligro a los equipos de extinción, poblaciones o el patrimonio de los demás, la verdad es que te planteas si realmente no hay que hacer una reflexión política y endurecer considerablemente estas penas a estas personas que no sé qué tipo de conciencia tienen para verse movidos para provocar este tipo de incidencias".

Por otra parte, ha dado a conocer las condiciones en las que se trabaja en el citado incendio. "Ha sido una noche donde nos ha dejado trabajar con bastante comodidad, bajan las temperaturas, el viento prácticamente desaparece y te permite trabajar con mucha comodidad", sin embargo, "el día ha sido caótico, porque han sido vientos cambiantes constantemente. Cuando estabas actuando en un frente, el ciento cambiaba y te tenías que ir hacia otro, poniendo en peligro a los propios medios de extinción, también todo el trabajo que se estaba realizando". "La cosa está ahora mismo más tranquila, pendiente de que empiecen a actuar los medios aéreos, y a ver si la climatología te da esa oportunidad para que el incendio quede prácticamente en orden".

Igualmente, pese a que no posee el dato exacto del daño que ha causado el incendio, sí que ha podido recordar que "la peor parte se lo ha llevado Avejera", en donde seis personas, cuatro de ellas graves, sufrieron quemaduras. Es por ello que ha aprovechado para advertir que "si las fuerzas y cuerpos de seguridad te dicen que te tienen que evacuar, por favor, que evacúen una población, que no se arriesguen a andar paseando por los alrededores de un incendio (...) porque el viento es tan cambiante que en unos minutos piensas que estás seguro y de repente te ves atrapado".

En cuanto a la prevención de los incendios, ha aseverado que "nosotros desde nuestra Diputación tenemos una serie de cuadrillas, de operativos trabajando una serie de meses al año limpiando perímetros de poblaciones", además, "soy muy insistente con los alcaldes para decirles que si un día hay un incendio lo primero que tenemos que proteger es una localidad". Aunque también ha explicado que en el entorno rural "hay fincas dentro de las zonas urbanas donde los propietarios está fuera, donde es posible que algunos vengan en verano, otros que no vengan, y esas fincas están completamente abandonadas y son combustible".

Por tanto, el presidente de la Diputación de Zamora ha detallado que en las labores de prevención "siempre hay cuadrillas trabajando, se limpia", ya que "en el medio rural cada vez hay menos carga ganadera", pero "también hay unas zonas que se llaman monte por algo". No obstante, ha destacado las condiciones climatológicas "más adversas" a las que suelen hacer frente. También ha recomendado a todos aquellos "oportunistas" que critican la gestión de los incendios "estar un día al lado de un camión, al lado de un retén, que les dé calor, que les dé el humo, que sientan el peligro". "A lo mejor esas reflexiones que se hacen a todo pasado, pues se las plantearían de otra manera", ha añadido.

Antes de acabar, Faúdez ha ensalzado la labor que realizan los bomberos porque "son personas que arriesgan su vida, son personas, por cierto, cada vez con mejores equipos y cada vez mejores preparadas", por eso ha reconocido que "todo lo que se le pueda reconocer a nivel de salarios, bienvenido sea, porque son los que realmente se juegan la vida en este tipo de escenarios". "Son jornadas maratonianas donde ninguno de ellos mira el reloj, donde ninguno de ellos en ocasiones hace reflexiones de lo que le puede pasar ese día o al día siguiente", ha concluido.