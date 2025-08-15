MÁS DE UNO

Voluntario en la extinción del incendio de Castrocalbón (León): "Nadie deja limpiar nada"

El voluntario Francisco Aldonza ha relatado cómo se ha vivido el incendio que ha rodeado a Castrocalbón y ha mostrado su indignación por la falta de medios y la gestión de la emergencia.

🔊El desgarrador testimonio de la alcaldesa de Santa Elena de Jamuz (León): "Estábamos solos"

ondacero.es

Madrid |

Castrocalbón, en Castilla y León, ha vivido una de las semanas más duras de su historia reciente. El incendio que rodeó por completo el municipio ha dejado importantes daños materiales y dos víctimas mortales. Francisco Aldonza, vecino y voluntario en las tareas de extinción, asegura en 'Más de uno' que "está todo quemado".

Se queja de los pocos efectivos

El voluntario relata que durante las primeras horas "había muy pocos, muy, muy, muy pocos efectivos" y que la situación se agravó cuando "se nos fue la luz", dejando sin suministro de agua a una parte del municipio. Pese al peligro, muchos decidieron quedarse: "Si no nos quedamos… quedó rodeado el pueblo por el fuego".

Aldonza reclama cambios urgentes: "Tiene que cambiar la política… nadie deja limpiar nada", denunciando que la vegetación sin mantener fue clave en la propagación de las llamas. Lamenta especialmente la pérdida de dos vecinos: "Yo conozco a los dos chavales que se murieron y es una desgracia".

El fuego arrasó también terrenos agrícolas y pastos, afectando gravemente al ganado local. Las labores de extinción continúan para evitar nuevos focos en la zona.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer