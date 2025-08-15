Voluntario en la extinción del incendio de Castrocalbón (León): "Nadie deja limpiar nada"

Castrocalbón, en Castilla y León, ha vivido una de las semanas más duras de su historia reciente. El incendio que rodeó por completo el municipio ha dejado importantes daños materiales y dos víctimas mortales. Francisco Aldonza, vecino y voluntario en las tareas de extinción, asegura en 'Más de uno' que "está todo quemado".

Se queja de los pocos efectivos

El voluntario relata que durante las primeras horas "había muy pocos, muy, muy, muy pocos efectivos" y que la situación se agravó cuando "se nos fue la luz", dejando sin suministro de agua a una parte del municipio. Pese al peligro, muchos decidieron quedarse: "Si no nos quedamos… quedó rodeado el pueblo por el fuego".

Aldonza reclama cambios urgentes: "Tiene que cambiar la política… nadie deja limpiar nada", denunciando que la vegetación sin mantener fue clave en la propagación de las llamas. Lamenta especialmente la pérdida de dos vecinos: "Yo conozco a los dos chavales que se murieron y es una desgracia".

El fuego arrasó también terrenos agrícolas y pastos, afectando gravemente al ganado local. Las labores de extinción continúan para evitar nuevos focos en la zona.