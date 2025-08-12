Detenido un trabajador de extinción de incendios por ser el autor del fuego de Cuevas del Valle (Ávila)

El incendio de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal, en Ávila, arrasó cerca de 2.200 hectáreas desde que se originó a finales del mes pasado. La Guardia Civil sospechaba que por las circunstancias en las que había estado el incendio, se trataba de un acto provocado. Ahora, tras la investigación, los agentes han detenido a un hombre, trabajador de extinción de incendios, como presunto autor del delito.

El incendio se originó a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. Se propagó a gran velocidad debido a las fuertes rachas de viento que estaba sufriendo la región. Se declaró el nivel 2 y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades afectadas.

La inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló indicios claros de intencionalidad. Por ello, las autoridades comenzaron la investigación, una vez el incendio quedó controlado, el 30 de julio. Este proceso incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias líneas de investigación mediante un equipo multidisciplinar con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila, según Servimedia.

La investigación policial se centró en un hombre que la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, y que reaccionó con evasivas cuando se dio cuenta de la presencia policial. Después de que los agentes recabaran indicios y pruebas periciales suficientes, se le tomó declaración en sede policial, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

Las pruebas apuntan a que la motivación del hombre era por intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio. Ahora, esta persona ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro en Ávila y de la Fiscalía provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.