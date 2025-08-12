ENTREVISTA MÁS DE UNO

El alcalde de Carucedo denuncia el "abandono de los cortafuegos" en Las Médulas: "Las llamas eran bestiales"

Alfonso Fernández ha explicado en una entrevista en Más de uno que el principal problema es que "no se limpia" y que el fuego se ha propagado porque las eras están sin cuidar. "O hay un cambio de mentalidad o vamos muy mal" ha detallado.

Nerea Pardillo

Madrid |

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, ha asegurado en una entrevista en Más de uno que en Las Médulas hay unas 1.500 hectáreas quemadas, pero que es "un milagro que la zona de máxima protección se ha salvado". Aun así, ha pedido la declaración de zona catastrófica y ha denunciado el abandono de los montes y la falta de limpieza.

"Tenemos cinco o seis casas ardidas, aunque la zona de máxima protección se ha salvado, es un milagro. La periferia está quemada, el resto ha ardido". Fernández ha indicado que la visión que se tiene ahora desde el mirador es de todo quemado. "El mirador es de madera y ha ardido, desde allí se ve que el centro está salvado y lo de alrededor quemado, la imagen no es la que era antes", ha lamentado.

La sensación generalizada en los pueblos de la zona es que "están abandonados" porque "hay mucho combustible". El principal problema del incendio ha sido que "en Las Médulas se han abandonado los cortafuegos. Por ello un fuego se empieza y no se sabe dónde acaba, eso provoca que las llamas sean bestiales. Ves llamas de 20 metros".

Ahora hay noticias más favorables

Esta falta de limpieza es la que ha provocado que por las eras de los pueblos haya entrado el incendio, porque antes eran huertos que estaban cultivados, pero ahora "está abandonado".

Preguntado por la polémica en torno a la Junta de Castilla y León y ministros del Gobierno que denuncian que no los dirigentes no están donde deben, el alcalde de Carucedo ha dicho estar "muy agradecido", porque en su caso no puede "decir nada porque todos nos han apoyado. He tenido muchísimas llamadas tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno".

En estos momentos hay restricciones de movilidad para la población de Las Médulas y alrededores, pero se espera que a lo largo de la mañana es levanten porque "hay noticias más favorables". Además, por desgracia, "como está todo ardido no hay miedo de que pueda reavivarse el incendio".

