El origen del incendio de Carcastillo fue la "acción humana"

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de SOS Navarra, López ha subrayado que es "importante" la "responsabilidad y compromiso" de la ciudadanía, ya que "la acción de uno puede poner en riesgo la vida de todos".

Reunión del Comité Asesor de Emergencias (CAE) | SOS Navarra

Preguntada sobre si se trató de un descuido o algo provocado, la consejera ha respondido que "hasta que no tengamos el resultado de la investigación no daremos más información, pero es importante que todos sepamos que lo que hagamos tiene unas consecuencias".

En cuanto a la situación del incendio, se está trabajando en "anclar el perímetro", que "desde que se inició, se está manteniendo de la misma manera". Se mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) y también se mantiene vigente la orden foral que restringía ciertas labores agrícolas.

"Sigue en vigor la prohibición porque hoy las circunstancias son extremas, mañana también, pasado también. Nos volveremos a reunir, estamos monitorizando y estamos todos coordinados en red, trabajando con una información fluida, ágil para tomar las decisiones que haya que tomar. Nuestra voluntad no es prohibir, nuestra voluntad es proteger, proteger el territorio y a las personas, y en eso estamos", ha explicado. Por ello, ha asegurado que "en cuanto las circunstancias nos lo permitan, por supuesto que se flexibilizará y se normalizará todo, esto es transitorio".

En estos momentos están trabajando en las labores de extinción 12 medios aéreos, "que son muchísimos, hemos llegado a tener hasta 16". "En todo el país tenemos incendios de gran envergadura. Los medios que movilizamos de otros espacios los estamos restando otras comunidades. Están aquí en tanto en cuanto no son necesarios en otros lugares", ha manifestado.

La consejera de interior ha explicado también la situación en Navarra respecto a los incendios