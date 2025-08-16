Detenidas 27 personas e investigadas otras 83 por la oleada de incendios

El Ministerio del Interior ha informado de que un total de 27 personas han sido detenidas y se investiga a otras 83 relacionadas con la ola de incendios que asolan España desde el pasado 1 de junio. Tal fecha está marcada como el día de inicio de la campaña estatal contra los incendios.

Hasta el pasado 14 de agosto, la Policía Nacional había logrado detener a siete personas e iniciado las investigaciones pertinentes contra otras dos, mientras que la Guardia Civil había arrestado a 20 e investigado a 81.

Algunas de las últimas detenciones han sido la de un hombre acusado de ser el responsable del fuego que ha arrasado cerca 3.000 hectáreas en la provincia de Zamora. Este se une la detención del miembro de los equipos de extinción que ya se encuentra en prisión por iniciar el incendio de Mombeltrán que calcinó 2.200 hectáreas.

Asimismo, la Benemérita mantiene abiertas las diligencias contra una vecina de Cee (A Coruña), investigada por dos delitos de incendios forestales en el municipio de Laxe, y a otra mujer de 63 años a quien se le acusa de haber provocado cinco incendios en la localidad de Muxía.