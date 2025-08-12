Mañueco acusa a Puente de "frivolizar" con la tragedia de los incendios: "No me voy a rebajar a su altura"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado este martes contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusa de una "utilización frívola" del drama que han provocado los últimos incendios en la comunidad. El dirigente autonómico ha reivindicado la respuesta "inmediata" de su equipo y, en especial, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a las críticas recibidas en las últimas horas.

En su comparecencia tras encabezar en León la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), Mañueco ha confirmado que el número de personas evacuadas se ha reducido a unas 2.520, frente a las 3.700 registradas la noche anterior. El fin del desalojo en localidades como Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo ha permitido que 665 vecinos abandonen los alojamientos temporales. Pese a ello, Borrenes y La Chana permanecen confinados y se ha procedido a desalojar Peñalba de Santiago.

La meteorología ha jugado a favor en las últimas horas, especialmente en León y Zamora, aunque el presidente ha advertido de que las condiciones podrían variar a mediodía. "La evolución es un poco más optimista", ha señalado.

Respuesta a las críticas

Mañueco ha respondido a las palabras de Puente, que llegó a llamar "sinvergüenza" al consejero Suárez-Quiñones por asistir a un acto en Gijón mientras había focos activos en la región. El presidente autonómico ha replicado que "en política no vale todo" y que este tipo de declaraciones le "avergüenzan".

"Yo no voy a entrar en ello, para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión, yo creo que en política no vale todo y desde luego no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente", ha afirmado, antes de remarcar que "en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente".

También ha querido recalcar que el consejero "está siempre al pie del cañón" y que, tras conocer la gravedad de los incendios el domingo, acudió de forma inmediata a Ponferrada para reunirse con responsables locales y alcaldes, sobre todo en la zona de Las Médulas, y evaluar los daños.

Reconocimiento al operativo

El presidente de la Junta ha expresado su agradecimiento a todos los integrantes del operativo de extinción, así como a la colaboración institucional y ciudadana. Ha mencionado el papel de ayuntamientos, diputaciones, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Gobierno de España, la UME, comunidades vecinas como Galicia, Asturias, Madrid o Extremadura, y el apoyo de Portugal en el incendio de Puercas (Zamora).

Mañueco ha denunciado además la "lacra" de los fuegos intencionados. Ha informado de la detención de un presunto autor en Mombeltrán (Ávila) y de la posible intencionalidad del incendio registrado en la madrugada en la zona de Gordón. "Los incendios pueden tener intencionalidad en la mano del hombre, una intencionalidad maliciosa y dañina", ha advertido.