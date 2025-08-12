Huelga Ryanair: estos son los días de agosto y vuelos afectados

La semana pasada, UGT presentó una huelga que afectará a Ryanair, ya que la reivindicación llega por parte de Azul Handling, los encargados del servicio en tierra de la compañía en todas sus bases fijas. Estos trabajadores se encargan de todos los servicios para pasajeros, operaciones en la plataforma del avión, el manejo de equipaje, el remolque de aeronaves y también gestionan todo tipo de incidencias con el equipaje.

Aunque este tipo de huelgas rara vez generan una suspensión del vuelo, sí que pueden traer retrasos. Por ello, si tu vuelo se ve afectado, debes tener claros cuáles son tus derechos como pasajero y ver si te corresponde alguna compensación.

Días afectados por la huelga

El paro comienza este mismo viernes 15 de agosto con todo lo que conlleva, teniendo en cuenta todos los viajes programados para el inicio del puente. Los días 16 y 17 de agosto también continuará la huelga, y si no se llega a ningún acuerdo, continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025. Por lo que afectará a otro fin de semana crítico de verano, como es el del 30 y 31 de agosto.

Aunque no será un paro total, los horarios afectados que ha adelantado UGT son de 5.00 a 9.00 horas, de 12 a 15.00 horas y de 21 a 23.59 horas.

Las bases afectadas son las de Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Santiago de Compostela, que son en las que Azul Handling se encarga de este servicio en tierra. Los aeropuertos que no se verán afectados son en los que Ryanair no tiene una base fija, Almería, Asturias, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Menorca, Murcia, Reus, Santander, Tenerife Norte, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Por tanto, si crees que tu vuelo puede estar afectado por la huelga, no dudes en ir consultando el estado de tu viaje en la web oficial de la aerolínea.

Ryanair no prevé interrupciones

La compañía irlandesa ha asegurado que la huelga no supondrá "interrupciones" de los vuelos. "No esperamos ninguna interrupción en nuestras operaciones como resultado de estas huelgas de asistencia de terceros en España", afirmó Rynair en su comunicado.

Este paro afectará sobre todo a la hora del despegue y el aterrizaje, con más intensidad en los días de más tráfico aéreo, como puede ser el puente de la Asunción o los días clave de agosto.