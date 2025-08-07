Ryanair señala a Óscar Puente: el ministro ocupa el 2º puesto del ranking de causantes de retrasos de la aerolínea

Ryanair ha situado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el foco de su campaña 'ATC League of Delays', al ser el segundo responsable europeo que más retrasos ha ocasionado a la compañía y a sus pasajeros, solo superado por su homólogo francés.

Según la aerolínea, de enero a mayo de 2025, la gestión y la falta de personal en el control aéreo español han provocado demoras en 24,364 vuelos que han afectado a 4,385,520 personas.

Ranking de la "Liga de Retrasos" de Ryanair | Ryanair

Los retrasos en el control aéreo baten récords

La compañía ha recordado que 2024 fue un año récord en cuanto a retrasos por control aéreo (ATC, por sus siglas en inglés), a pesar de que los vuelos en Europa fueron un 5% inferiores a los niveles previos a la pandemia. Ryanair achaca esta situación a la "mala gestión y falta de personal" en los servicios nacionales de ATC, particularmente en la primera ola de salidas matinales, cuando cualquier incidencia provoca un efecto dominó el resto del día.

Desde la dirección de Ryanair inciden en que, pese a este contexto, las tasas de ATC para aerolíneas y pasajeros han aumentado un 35% desde el COVID, el doble que la inflación, mientras ni la Comisión Europea ni los gobiernos nacionales han tomado medidas para subsanar la situación.

"Los ministros de Transporte de la UE no pueden permitirse permitir otro año de récord de retrasos por la mala gestión y la escasez de personal”, señala Ryanair, que anima a los viajeros a exigir soluciones a través de la web "Air Traffic Control Ruined Your Flight".

La responsabilidad de los ministros, en el punto de mira

Ryanair insiste en que los responsables ministeriales reciben con cerca de un año de antelación los horarios de las aerolíneas, por lo que "no hay motivo para no dotar al ATC del personal necesario para gestionar el tráfico aéreo". El CEO de la compañía, Michael O’Leary, advierte: "Nuestra ‘League of Delays’ desvela los peores ATC europeos por retrasos fruto de mala gestión y falta de personal de enero a mayo de 2025. Consideraremos responsables a los ministros de Transporte de la UE por permitir que estos retrasos innecesarios y evitables se repitan".

Los retrasos vuelven a señalar a Puente

El ministro Óscar Puente aparece en el segundo puesto del ranking de la 'ATC League of Delays', con más de 24,000 vuelos y más de 4,3 millones de pasajeros afectados sólo en los primeros cinco meses del año. La compañía subraya que estos retrasos son inevitables cuando los servicios de control aéreo "no están suficientemente dotados", ya que los ATC "gestionan el tráfico en el cielo, incluidas las salidas y aterrizajes, y su coste lo asumen aerolíneas y viajeros, pero la responsabilidad final recae en los ministros nacionales de Transporte".

Este escándalo por los problemas de puntualidad de los transportes se suman a las polémicas que el político ha enfrentado por averías y retrasos en el sistema ferroviario, que ha provocado que diversas líneas por todo el país sufran retrasos.

Ryanair pide reformas y moviliza a los pasajeros

Ryanair sostiene que el 90% de los retrasos atribuibles al ATC podrían eliminarse si se refuerza la plantilla y se protege el tránsito durante huelgas. "Solucionar la escasez de personal del ATC en Europa, así como proteger los sobrevuelos durante huelgas nacionales de controladores, eliminaría la gran mayoría de los retrasos", afirma O’Leary. La compañía urge a los pasajeros autilizar su plataforma digital para reclamar directamente a los ministros soluciones inmediatas y evitar un verano de caos aéreo.

Ryanair concluye que únicamente una acción decidida y coordinada permitirá revertir una situación que, a su juicio, amenaza con convertirse en estructural si no se acometen reformas profundas en los sistemas nacionales de control aéreo.