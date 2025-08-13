Qué pasó en el incendio en Xanadú: al menos diez vehículos salieron ardiendo en el aparcamiento

El martes tuvo lugar un nuevo incendio en la Comunidad de Madrid, el centro comercial intu Xanadú, en concreto su parking exterior sufrió la oleada de incendios que está arrasando gran parte del país. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se encargaron de su extinción y, por suerte, el fuego no se cobró ninguna víctima. Este hecho ha afectado a bienes materiales, fueron diez los coches que quedaron totalmente calcinados, según las autoridades.

Tras el aviso, a las 19.30 horas, cuatro dotaciones de bomberos se movilizaron hasta el lugar, donde se encontraron el incendio que ya estaba muy evolucionado. Se mantuvo a los clientes del centro comercial en el interior del edificio como medida preventiva.

¿Por qué se produjo el incendio?

Aunque la investigación por parte de la Policía de Arroyomolinos sigue abierta y, por tanto, no hay una confirmación de los hechos, los investigadores parecen descartar la idea de que el incendio se haya producido por culpa de un coche eléctrico, a pesar de que fuese la primera hipótesis.

Las nuevas pesquisas acercan el motivo a un seto seco que había cerca del primer coche en arder. Este seto habría prendido fuego a la vegetación a su alrededor por culpa de una colilla mal apagada, y de ahí saltaría al primer coche, que fue el que desencadenó la reacción en los otros nueve vehículos, todos ellos aparentan ser de combustión. Las altas temperaturas en Madrid es lo que podría haber favorecido la propagación del fuego en cuestión de minutos.

Según El Periódico de España, uno de los dueños del vehículo vio como su furgoneta empezaba a arder y "no pudo ni arrancar su coche", ya que había empezado a arder uno de los faros traseros. Desde este medio insisten en que el origen se debe a una colilla mal apagada en una parada de autobús adyacente al parking.

Arroyomolinos revisa las cámaras

Como parte de la investigación, la Policía de Arroyomolinos está revisando las cámaras de seguridad del centro comercial para esclarecer lo ocurrido. Desde las fuentes municipales insisten en que "todavía se desconoce cómo se iniciaron las llamas", pero apuntan a que el primer vehículo que comenzó a arder fue la furgoneta.